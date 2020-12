Cómo sorprender a tus invitados por menos de 40 euros: así es la fuente de chocolate más vendida de Amazon

Cuando recibes invitados en casa, dejarlos con la boca abierta con cada pase del menú es cada vez más difícil, puesto que nuestros paladares son un poco más exigentes cada día. No es de extrañar cuando, en los últimos meses, muchos han hecho sus pinitos en la cocina de manos de grandes expertos cocineros… ¡y hasta en repostería! Por ello, incluso contando con un robot de cocina que nos ayude a agilizar procesos y a preparar de forma fácil recetas más costosas, obtener el aplauso no es tarea sencilla, aunque siempre terminas consiguiéndolo, no sin invertir grandes esfuerzos.

Pero, desde 20deCompras tenemos el truco definitivo para dejar con la boca abierta a los comensales. Buceando en el catálogo de Amazon, hemos dado con una oferta a la que es difícil resistirse: una fuente de chocolate rebajada un 23%. Y no es un gadget cualquiera, sino el favorito de los usuarios del gigante de las compras online que ya lo han probado. ¿Quieres averiguar qué se siente al convertirse en el mejor anfitrión a la hora de los postres.... sin gastarse más de 40 euros?

La fuente de chocolate. Amazon

Dos motivos para hacerte con ella

¿Fundir o en circulación? Entre las ventajas de este gadget de cocina está la versatilidad a la hora de darle uso. Por un lado, es la fuente de chocolate perfecta para sacar al centro de la mesa y que los comensales puedan servir (o untar) directamente otros alimentos, como brochetas de fruta, al más puro estilo fondue. Por otro, es perfecta si lo que necesitamos es fundir este ingrediente para añadirlo a postres más elaborados, ya sea un bizcocho, la cobertura de un panetone o el relleno de unos buñuelos.

Materiales de calidad. Para asegurar que el chocolate se funde a la temperatura adecuada y que el resultado es el perfecto, esta fuente de chocolate ha sido diseñada al detalle. Fabricada con acero inoxidable y con unas proporciones que nos permite tenerla en casa sin que ocupe demasiado espacio, esta herramienta culinaria es fácil de usar y limpiar, algo fundamental cuando se habla de chocolate derretido. Además, tiene una base antideslizante que asegura que no se mueve mientras la usamos.

