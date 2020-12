Cvirus.- Puig creu que les restriccions nocturnes són "suficients" encara que admet "preocupació" pel "tardeo"

Així s'ha expressat Puig aquest dilluns preguntat sobre si existeix la possibilitat d'ampliar el toc de queda de cara a Nit de cap d'any davant l'augment dels contagis. En aquest sentit, ha defès que la Generalitat no ha "pres mesures de manera compulsiva" i ha "analitzat qual era la situació per a intentar donar una resposta serena i equilibrada".

"Si hi ha circumstàncies canviants cal actuar", ha afirmat, però ha apuntat que ara mateix, les mesures valencianes són "de les més restrictives d'Espanya en el cas dels horaris", i ha recordat que estan establides a les 23.00 hores i a les 00.00 el dia de Nit de cap d'any.

No obstant açò, ha afirmat que amb la pandèmia "no hi ha receptes" ni un "receptari per a buscar solucions immediates", i ha advertit que "qualsevol irresponsabilitat" pot "acabar afectant molta gent".

Respecte al sistema sanitari, ha afirmat que està en una "posició de fortalesa", encara que la situació és "molt preocupant". Per açò, han incidit a "intentar ser més responsables que mai aquests dies de cara a la fi de l'any". "No podem baixar els braços", ha defès.