Anthony Fauci, epidemiólogo jefe de Estados Unidos, declara que “lo peor de la pandemia está aún por llegar"

A pesar de la llegada de la vacuna y el inicio del plan para inmunizar a la población mundial, el virus sigue conviviendo con los ciudadanos. El escenario al que se deberán enfrentarse después de las navidades es una incógnita y varios expertos hablan de la llegada de una tercera ola.

Así lo ha afirmado Anthony Fauci, epidemiólogo jefe de Estados Unidos, en una entrevista con la cadena estadounidense CNN. En ella, declaró que “lo peor de la pandemia está aún por llegar. Lo creo.Es muy probable que haya un repunte después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo”.

Tras ser otra vez preguntado, lanzó un mensaje con rotundidad: ”Estamos en un momento crítico. Podría haber más presión sobre el sistema con un repunte post-vacacional. Los viajes, las reuniones y los cálidos nuevos propósitos de estar juntos en fiestas. Es muy difícil para la gente no hacerlo”.

Fauci recibió la vacuna el pasado 22 de diciembre y asegura que se encuentra en buen estado y trata de dar tranquilidad a la población ante el temor de la vacuna: “Lo único que me pasó, 6 o 10 horas siguientes a la vacunación, fue que empecé a sentir un poco de dolor en el brazo. Duró unas 24 horas, quizá algo más. Después desapareció por completo. No he sufrido ningún otro tipo de efecto nocivo”.

Respecto a las nuevas cepas del coronavirus, Fauci se mostró tranquilo y trató de quitarle importancia: “Los virus mutan mucho. Es algo que nos tomamos muy en serio y siempre es preocupante que haya una mutación, pero creo que la población americana debe recordar y asumir que son virus ARN y que mutan continuamente. La mayoría de estas mutaciones no tienen ninguna importancia funcional”, declaró el responsable estadounidense.

Por último, recomendó al todavía presidente Donald Trump que se vacunase porque es "una persona de importancia crítica”, aunque entiende que "la decisión depende de él y del médico de la Casa Blanca".