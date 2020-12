Más casos en España de la nueva cepa británica: cinco en Andalucía... y Madrid asume que habrá más

La nueva variante del coronavirus (SARS-CoV-2) que se detectó a mediados de diciembre en Reino Unido, cuya principal característica es que es más contagiosa que otras cepas descubiertas con anterioridad, llegó oficialmente a España el pasado sábado. Fue entonces cuando la Comunidad de Madrid anunció que había detectado cuatro casos de esta nueva variante y tenía, al menos, tres más en observación.

Este lunes, dos días después de confirmarse los primeros contagios de esta cepa, los servicios sanitarios de Andalucía han informado de otros cinco casos de esta cepa y otras comunidades, como el País Vasco o la propia Madrid, han dado prácticamente por hecho que en los próximos días irán apareciendo más infecciones.

Las cinco confirmadas este lunes las sufren tres pacientes de la provincia de Málaga y dos más de la de Granada. Además, el Gobierno andaluz ha indicado que mantiene otros cuatro casos en estudio, todos en la provincia malagueña.

Tanto los casos confirmados como los que están en estudio se corresponden con personas que han regresado del Reino Unido a Andalucía en los últimos días. Lo mismo sucedió con los casos confirmados en la Comunidad de Madrid, que espera tener este martes, o como tarde este miércoles, información sobre los tres casos que tiene en estudio.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha señalado este lunes en una entrevista en televisión que es probable que en los próximos días se vayan detectando más casos. El doctor ha recordado que esta nueva cepa no es más grave, pero sí "más transmisible" lo que tacha de "problema" porque habría "más pacientes infectados", con el riesgo de aumento de presión asistencial que esto supone.

En términos similares se ha expresado el jefe de la Microbiología del Hospital de Donosti de San Sebastián. El doctor Gustavo Cilla ha señalado que será "inevitable" que la nueva cepa de coronavirus detectada en Reino Unido llegue al País Vasco. "Habrá que ser más estricto con las medidas de protección individual", ha advertido Cilla, aludiendo a la mayor facilidad de transmisión del virus que caracteriza esta variante.

Países que han detectado hasta el momento la cepa británica del coronavirus. Henar de Pedro

Hospitales ingleses con una presión asistencial excepcional

Esta particularidad ha hecho que los hospitales en el sureste inglés, donde se descubrieron los primeros casos de esta cepa hace unos 15 días, están sufriendo una auténtica avalancha de pacientes.

Los servicios de ambulancias de esta zona del país están recibiendo cerca de 8.000 llamadas de urgencia por día, unos niveles no vistos desde el pico de casos en la primera ola el pasado abril. Según las últimas cifras oficiales, el domingo se contabilizaron 30.501 contagios y 316 muertes, pero se estima que la cifra es mucho más alta porque no están incluidos los casos de Escocia, dado que hasta este martes esa región no divulgará nuevos datos.

Esta situación contrasta con la que se está viviendo en España. En Andalucía, los cinco casos confirmados y los sospechosos presentan buena evolución clínica, según el Gobierno autonómico. También las personas que padecen infecciones asociadas a la nueva cepa en Madrid presentan síntomas leves.

Conexiones con Reino Unido suspendidas

España decidió suspender los vuelos procedentes del Reino Unido el pasado martes, aunque permite volar desde este país a nacionales españoles y residentes británicos en suelo español.

El Gobierno central adoptó esta medida con dos días de retraso respecto a otros países europeos, que suspendieron sus conexiones después de que Boris Johnson anunciara el sábado 19 de diciembre un confinamiento duro de la población ante el aumento de casos de la nueva cepa.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha demandado este lunes más control en los aeropuertos para tratar, en la medida de lo posible, que no entren nuevos casos. "Quiero denunciar la irresponsabilidad del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en lo que está sucediendo tanto con el aeropuerto como con los test. Quiero denunciar la irresponsabilidad y la inacción. Pido que se pongan a trabajar seriamente y que no sólo aparezca el presidente para una foto porque al final estamos siempre las comunidades actuando solas", señaló el pasado sábado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras confirmarse las primeras infecciones de Madrid.

Desde el PP se achacó la llegada de la cepa a España a la "inacción" del Ejecutivo central y el PSOE no tardó en responder. "Si en otros países de la Unión Europea se produce algún contagio de esta nueva cepa, supongo que no será también Barajas el causante", señaló José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, tras las palabras de Díaz Ayuso.