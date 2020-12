La Generalitat acaba l'asfaltat de l'accés en desús de l'estació d'Alacant de la Línia 10 de Metrovalencia

Aquesta actuació ha permès tancar aquest accés que havia quedat sense utilitat i integrar-ho en el conjunt urbà de la Gran Via de les Germanies, en la part superior del túnel, al costat del barri de Russafa, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en coordinació amb l'Ajuntament de València, ha completat l'adequació d'aquest nou espai, que incorpora noves places d'aparcament.

Els treballs ja finalitzats formen part del projecte de construcció de la superestructura de via, arquitectura i equipament del tram subterrani que compta amb tres estacions que són les d'Alacant, Russafa i Amado Granell.

En l'actualitat s'estan executant les obres previstes al llarg del tram subterrani, que compten amb un pressupost superior als 25 milions d'euros. Els treballs comprenen la instal·lació de la totalitat de la doble via i aparells; drenatges i canalitzacions laterals per a instal·lacions i els treballs d'arquitectura de les tres estacions que inclouen acabats, paviments, revestiments verticals, mobiliari, entre uns altres.

Com a part de les obres d'aquesta línia, FGV va iniciar el passat mes de novembre els treballs del condicionament de la superestructura de via, arquitectura i equipament del tram en superfície, des de l'eixida del túnel en la rampa d'Amado Granell fins al barri de Natzaret, incloent la construcció en el mateix barri del dipòsit provisional per a les unitats de tramvia que circularan per aquesta prolongació de la xarxa de Metrovalencia.

Com a treballs ja completats, el passat mes de febrer van acabar les obres de construcció de la rampa que connecta els trams subterranis i en superfície a l'altura de l'avinguda Amado Granell. Les obres han inclòs la construcció de la parada en superfície de Germans Maristes, per un import superior als 3,8 milions d'euros.

La resta de contractacions, com l'electrificació, instal·lació de subestacions i escomeses del traçat entre l'estació d'Alacant i Natzaret, així com la senyalització, comunicació i seguretat estan ja adjudicades, en procés de planificació, pendents de l'inici dels treballs d'instal·lació.

La Línia 10, una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i huit estacions i parades (tres subterrànies i cinc en superfície).

El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.