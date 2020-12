Katy Perry reconoce que durante mucho tiempo se hizo pasar por Zooey Deschanel

Grandes ojos azules. Famosas. Larga melena. Los rasgos comunes que comparten Katy Perry y Zooey Deschanel son variados y por ello siempre se ha dicho que parecían gemelas separadas al nacer. Pero ahora ha sido la propia cantante la que ha confirmado que sí que se sirvió de su similitud física cuando estaba empezando a ser conocida.

La revelación ha ocurrido en el marco idóneo, dado que la artista californiana de 36 años ha decidido utilizar a la intérprete de 40 en su último videoclip, Not the End of the World, en el que unos extraterrestres secuestran por error a la actriz pensando que se trata en realidad de la estrella del pop.

La autora de éxitos como I kissed a girl, Roar, Teenage dream o California gurls ha desvelado se hizo pasar por ella aprovechando que, aunque ahora sea ella la más conocida de las dos, hubo un tiempo en el que esto no era así. Y en una videollamada entre ambas ha querido darle a conocer a su alter ego cómo fueron sus comienzos como celebrity.

"Cuando me mudé a Los Ángeles hace más o menos dieciocho años, era una don nadie y tú estabas empezando a hacerte muy, muy famosa", comenzaba diciendo sobre una etapa en la que Deschanel trabajaba en películas como Casi famosos,The good girl o Elf. "En aquel momento estabas en la cima del mundo y era muy complicado parecerse a ti", aseguraba.

Por ello mismo, Perry no tarda en confesar: "Solía salir mucho y cuando quería entrar en algún club pero no tenía dinero ni contactos ni nada, me hacía pasar por ti". Todo ello, descubrió la cantante, con la connivencia de la intérprete de New Girl o (500) Días juntos.

Porque dejó claro que aunque ella no era tan asidua a las fiestas en la meca del cine, sí era consciente de que una aspirante a estrella utilizaba su nombre gracias a su parecido. "Todo el mundo me hablaba de la misma chica, Katy, y me decía que era igualita a mí", sorprendía a su interlocutora.

"No paraba de preguntarme quién podía ser y, cuando por fin te conocí en persona me sentí muy aliviada, porque eres muy guapa", añadía la actriz, añadiendo que no le guardaba ningún tipo de rencor por ello.