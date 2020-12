Cs proposa que les farmàcies facen test i demana al Consell un protocol de col·laboració

Ciutadans (Cs) en Les Corts Valencianes ha reclamat la col·laboració de la Farmàcia Comunitària en la gestió de la pandèmia ocasionada per la Covid-19 i ha proposat que les farmàcies puguen fer test de detecció del virus.

Així ho ha avançat en un comunicat el portaveu de Sanitat de Cs, Fernando Llopis, qui ha lamentat que "no s'estan aprofitant prou tots els recursos amb els quals es compten per a lluitar contra el coronavirus".

Al seu juí, "no s'ha establit un canal de comunicació estable i coordinat entre el Consell i les farmàcies, una col·laboració fonamental en aquests temps d'emergència sanitària".

Per açò, el grup parlamentari de Cs ha registrat una Proposició No de Llei (PNL) que reclama a la Conselleria de Sanitat "un protocol de coordinació amb les Oficines de Farmàcia per a la participació d'aquestes últimes en la detecció de la Covid-19, mitjançant la realització de test d'antígens en els seus establiments".

A més, la iniciativa del partit taronja demana que "s'elabore un canal de comunicació estable amb les Oficines de Farmàcia per a la consulta de qualsevol situació o aplicació de protocols sanitaris" i que "s'engegue un programa de suport en la distribució a domicili dels medicaments destinats a població de risc i vulnerable".

"La crisi sanitària ha posat en evidència les manques i necessitats del sistema sanitari públic. Servicis sanitaris essencials com les Urgències hospitalàries, l'Atenció Primària o l'Atenció Domiciliària, s'han vist absolutament desbordats, col·lapsats i extremadament limitats en les seues actuacions", ha subratllat Llopis, que ha exigit que s'amplie i es done "estabilitat" a la col·laboració entre Sanitat i les farmàcies.