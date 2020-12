José Antonio Avilés la lía al crear un grupo de WhatsApp con 250 famosos que no se pueden ni ver

Qué hay más navideño que las felicitaciones por WhatsApp. Desde que esta app de mensajería se instaló en nuestra vida cotidiana -y en nuestros móviles-, la facilidad con la que se puede desear "feliz Navidad" a los contactos es tal que enviamos mensajes a diestro y siniestros. Pero cuando se es una persona con una agenda tan amplia y variada como José Antonio Avilés, es mejor tener cuidado.

Tal y como contaron a finales de semana en Socialité, el exconcursante de Supervivientes la lió al intentar felicitar las fiestas a sus conocidos. Quiso hacer una lista de difusión para mandarle el mismo mensaje a todos, pero se equivocó y creó un grupo de WhatsApp en el que incluyó los números de un sinfín de famosos.

Así lo contó con más detalle este fin de semana en Viva la vida, y confesó que su forma de arreglar su error no fue muy adecuada: "Cuando vi que había hecho un grupo me puse tan nervioso que lo abandoné". De este modo, le dejó la administración a otro contacto y no pudo borrar ni sacar a todos los presentes.

me acaba de entrar un ataque tremendo con este vídeo pic.twitter.com/SoeqJYldyw — David Andújar (@davidandu_) December 27, 2020

"Quiero pedir perdón a todo el mundo, porque vaya 24 horas les di, no era mi intención", se disculpó entre risas. A quien seguro que no le hizo tanta gracia fue a rostros como Antonio David Flores o Rocío Carrasco, quienes compartieron grupo durante unos minutos en plena guerra mediática y legal.

Enrique Ponce, su pareja Ana Soria y su expareja Paloma Cuevas fueron otros de los afectados; o Cayetano Rivera y Karelys Rodríguez, quien contó que tuvo un idilio con el torero a espaldas de Eva González.

Emma García, Kiko Matamoros, Carmen Borrego, Fonsi Nieto o Amador Mohedano fueron otros de los famosos que también estuvieron presentes, pero abandonaron el grupo en cuanto pudieron. Sin embargo, algunas de las más activas fueron Mari Ángeles, madre de Omar Montes, o la cantante María Jiménez, quien puso el toque de humor a la conversación con audios que animaron la Navidad a todos los que se quedaron.