Primer famoso revelado en 'Masked Dancer' y ya ha soprendido a muchos

En la cadena estadounidense Fox la versión de baile del superéxito Mask Singer está ya en marcha y The Masked Dancer, que así se llama, ha revelado ya a su primer famoso, que actuaba bajo el disfraz de Disco Ball (Bola de discoteca).

En esta versión del concurso los famosos se enzarzan en una competición de baile, pero bajo el anonimato que les dan unos aparatosos y llamativos disfraces.

En The Masked Dancer compiten personas mundialmente conocidas, que suman 38 millones de álbumes vendidos, 20 premios Emmy, 23 títulos de campeonatos mundiales y 4 medallas de oro olímpicas.

En la primera emisión bailaron personalidades bajo un disfraz de Tiburón Martillo, Tulipán, Grillo, Bola de discoteca y Pájaro Exótico. El jurado y el público estuvieron de acuerdo en que el que peor bailó fue Bola de discoteca, por lo que fue el primero en desenmascararse.

Y bajo el disfraz estaba el rapero, actor y músico premiado con el Grammy Ice-T, que fue una gran celebridad musical en los 90 y que actualmente interpreta al detective Fin en la serie Law & Order: Special Victims Unit.

El actor aseguró a The Wrap lo difícil que había sido bailar con ese disfraz y una bola de discoteca enorme en la cabeza: "me di cuenta de que la cabeza pesaba 20 libras… (unos 9 kilos) En el backstage, sabía que si levantaba los pies, me rompería el trasero. Así que todas mis ideas de ser una gran bailarín volaron por la ventana. Sólo procuré no caerme y convertirme en un meme", dijo el rapero.

En España se ha emitido, en Antena 3, Mask Singer, la versión española del concurso, en la que participaron famosos como Georgina Rodríguez (León), Pepe Navarro (Pulpo), Norma Duval (Unicornio), Máximo Huerta (Gamba), Fernando Tejero (Monstruo), Terelu Campos (Cerdita), Pastora Soler (Pavo Real), Al Bano (Girasol), Jorge Lorenzo (Cuervo), Toni Cantó (Camaleón), Genoveva Casanova (Caniche) y Paz Vega (Catrina), que ganó la edición.