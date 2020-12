Cvirus.- Eugenia, de 88 años, usuaria de la residencia de mayores de El Palo, primera en vacunarse en Málaga

La vacuna ha llegado sobre las 13.45 horas de este domingo a dicha residencia, centro por el que la Junta de Andalucía ha comenzado la vacunación en la provincia malagueña, junto con el Hospital Clínico Universitario de Málaga.

Tras recibir la vacuna, Eugenia ha dicho estar "tranquila". "Hay que hacerlo y ya está, no estoy nerviosa", ha señalado, tras lo que ha afirmado, a través de un vídeo difundido por la Junta de Andalucía: "No tengo miedo por la forma en la que voy a reaccionar a lo que me han puesto".

La segunda residente del centro en recibir la vacuna ha sido Inés, también de 88 años, quien momentos antes comentaba a los sanitarios que utilizaran "la aguja más chica que haya" para ponerle la dosis correspondiente, "pero que mate al bicho", bromeaba.

Enrique ha sido el enfermero del Distrito Sanitario Málaga que ha puesto la vacuna a estas residentes. Este ha asegurado que "es bastante emocionante estar aquí viviendo esto y poder administrar por fin la vacuna del COVID por lo que ha supuesto".

Este domingo también se ha llevado a cabo las primeras vacunaciones a profesionales del Hospital Virgen de la Victoria de la capital, donde el neumólogo José Luis Velasco y la celadora Virginia han sido dos de los que han recibido la primera dosis.

Velasco ha señalado que "es una alegría enorme". "Estamos viendo la luz de ese túnel que empezó en marzo", ha expresado, apuntando que se acuerda "de las personas que no han podido llegar a vacunarse", pero destacando también que "ahora haremos posible que llegue a toda la población". "Para nosotros la vacuna es nuestro mejor EPI", ha dicho.

Virginia ha asegurado que estaban "un poco expectantes porque no sabíamos cómo iba a ser todo, pero hay que ponérsela, hay que hacerlo para que todo esto termine de una vez y porque todos estemos bien". "Nosotros en planta COVID hemos pasado mucho, hemos visto a mucha gente solita y lo importante es que entre todos salgamos para adelante", ha manifestado.