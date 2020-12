Áureo López, de 88 años, primera persona en ponerse la vacuna en CyL.

A Áureo le han administrado la primera de las 122 dosis que se pondrán hoy entre los 82 residentes y los 40 trabajadores del centro sanitario. Además, Domitila Bilbao Calleja, ha sido también la primera de las empleadas de la residencia en vacunarse.

Áureo López se mostraba "satisfecho" y "contento" por haber sido elegido el primero en Castilla y León para vacunarse. "He confiado siempre en ello y tenía mucha ilusión. Además tengo esperanza en que podamos mejorar porque esto es la leche", se ha sincerado.

López recuerda que a los 21 días se tiene que poner la segunda dosis esperanzado en que, a partir de ese momento, puedan tener algo de "libertad". "Llevamos diez meses sin pisar asfalto. Estaba acostumbrado a andar cuatro o cinco kilómetros, me ha frenado las piernas estos meses", ha continuado.

El residente ha señalado que, de momento, no ha notado "ninguna reacción". "Me encuentro perfecto, no sé si a la larga notaré algún tipo de reacción, pero estoy bien y muy contento de haberlo hecho", ha incidido para concluir animando a la gente a que se vacune. "Mal no nos va a hacer, si mejoramos es un éxito", ha señalado.

Para Domitila Bilbao, por su parte, tener la vacuna en la residencia es un "orgullo". "Nos ha tocado la lotería El Gordo. No se puede bajar la guardia y seguiremos luchando como desde el primer día hasta la segunda dosis y la sociedad esté inmunizada. Lo mejor que nos podía pasar. Estoy orgullosa", ha apuntado.

La trabajadora ha animado a todo "el mundo" a que se vacune. "No noto nada y como ha dicho Aureo, todos a una", ha concluido en declaraciones recogidas por Europa Press.

En este sentido, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, señalaba en su cuenta de Twitter, que esta primera vacuna refleja la "esperanza" de toda la sociedad en la "victoria" sobre el virus. "No bajemos la guardia. Sigamos siendo prudentes", ha señalado.

La previsión comunicada a la Administración autonómica por el Gobierno central es que, a partir de mañana, día 28, irán llegando a las nueve provincias de la Comunidad, con periodicidad semanal y hasta el 15 de marzo, el total de 322.440 dosis anunciadas para completar los dos primeros de los tres ciclos previstos en esta fase de la estrategia de vacunación. En principio mañana deberían de llegar 25.350 dosis.

POR PROVINCIAS

Por provincias, se espera que a partir de mañana llegue un primer envío de 2.925 dosis para un total de 24.375; en Burgos hay una previsión de 2.925 para un conjunto de 48.750; a León llegarán un total de 52.650, de las que 2.925 estarán a partir de mañana; en Palencia se anticiparán 2.925 de las 29.940; también en Salamanca se esperan 2.925 para un conjunto de 45.825; en Segovia se realizará un primer reparto de 1.950 para un total de 20.475; también llegarán a Soria mañana 1.950 dosis de las 18.525 previstas; en Valladolid se esperan las primeras 3.900 de las 55.575 adjudicadas y en Zamora 2.925 de las 26.325.

GRUPOS PRIORITARIOS

Esta primera etapa contempla cuatros grupos priorizados de población diana: los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario; y grandes dependientes no institucionalizados.

La Junta de Castilla y León ya tiene en marcha, en el marco de la Estrategia Nacional de Vacunación frente a la COVID-19, un complejo operativo de almacenamiento, distribución y vacunación en el que se basarán las líneas de intervención para el desarrollo de esta campaña para promover la inmunización frente al SARS-CoV-2.

Desde la Administración autonómica recuerdan, a través de un comunicado remitido a Europa Press, que se trata de planificaciones abiertas, tanto en el ámbito nacional como autonómico, y por tanto, sometidas a continúa revisión técnica ante una realidad pandémica global cambiante y, desde el punto de vista científico, aún novedosa en su investigación y caracterización.

Por ello, es muy importante que la sociedad, desde sus distintos ámbitos, sea consciente del carácter "vivo" y evolutivo de estas estrategias, en las que, con el objetivo general reducir la morbimortalidad por la COVID-19 mediante la vacunación del mayor porcentaje posible de población, se prevé un análisis y evolución permanentes para su mejor adaptación a las circunstancias que puedan plantearse.

VACUNA

La vacuna que se va a distribuir en esta primera fase es la desarrollada por los laboratorios de Pfizer/BioNTech y posee ciertas peculiaridades en cuanto a su conservación, que hace que su utilización sea más compleja que otras. Es una vacuna basada en el denominado ARN mensajero, que debe conservarse a muy bajas temperaturas (entre 70 y 80 grados bajo cero), viniendo en viales multi dosis, de cinco dosis cada uno de ellos, organizadas en bandejas de 195 viales, que equivalen a 975 dosis de vacuna.

La Junta recuerda que requiere dos dosis para completar su efectividad, existiendo un plazo entre la primera y la segunda dosis de veintiún días; es necesario, por ello, una compleja organización, planificación y logística para poder aprovechar el máximo de unidades con la mínima pérdida en la cadena de frío o el transporte de dosis.

Se trata de un medicamento que ha obtenido la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tras haber superado los análisis de calidad y seguridad, habiendo sido testada en más de 44.000 voluntarios de dieciséis o más años en su fase III, siendo las reacciones adversas observadas más frecuentemente la fatiga (62,9 %), cefalea (55,1 %), dolores musculares (38,3 %), escalofríos (31,9 %) y fiebre (14,2 %), efectos similares a los de la vacuna de la gripe y que remiten con medidas sencillas o medicación habitual.