Jorge Javier Vázquez cuenta, en el 'polideluxe', el momento en el que se planteó abandonar la televisión

Este sábado, Jorge Javier Vázquez cambió su puesto habitual como presentador del Deluxe y pasó a ser el entrevistado del programa. Fueron los colaboradores habituales del formato y otros trabajadores de Mediaset quienes escribieron las preguntas, que pasaron después por el polígrafo de Conchita.

Belén Esteban hizo las veces de entrevistadora y fue la encargada de transmitirle al presentador los interrogantes de cada uno de los colaboradores. Pese a la experiencia del presentador con la máquina, mintió en varias ocasiones. Una de las revelaciones de la entrevista fue que, durante la pandemia, Jorge Javier se planteó dejar la televisión.

"Tengo 50 años y quiero disfrutar más de mi tiempo, pero creo que no me iría bien, nunca he sido tan feliz como ahora trabajando. Para mí sería muy peligroso tener tanto tiempo libre", explicó. También contó que nunca abandonaría la televisión por el teatro, algo que prefiere compaginar tal y como hace actualmente.

El presentador aseguró que opinaba que Antonio David Flores es un "mercenario de la televisión", capaz de todo por mantenerse en ella. Siguiendo la línea de comentar el papel de los colaboradores habituales de Mediaset, contó que Sálvame se había beneficiado de que ya no salgan las Campos, porque "cuando no están, se habla con más libertad".

Una de las cuestiones en las que mintió fue la que aludía a Isabel Pantoja. Y es que, alguien quiso averiguar si Jorge Javier Vázquez se negaba a recuperar su amistad con la tonadillera al considerarla "gafe", algo que él desmintió, aunque la máquina de Conchita reveló que era cierto. "Vive instalada en la mala energía", añadió el presentador sobre la cantante.

Pero el polígrafo no reveló cosas de Jorge Javier Vázquez en exclusiva. También se supo que Belén Esteban había tomado la determinación de no hablar con el presentador sobre política al considerarle "déspota y dictador" tras el encontronazo que tuvieron por la gestión del Gobierno Central sobre la pandemia.

Jorge Javier aseguró creer que La Princesa del Pueblo es tan intolerante como él, y que en esa discusión ambos exteriorizaron el estrés que sentían por la situación. La máquina también desveló que el presentador no gana más de cinco millones de euros anuales y que había tenido fantasías sexuales con Antonio Rossi, Kiko Matamoros, Rafa Mora y David Valldeperas.