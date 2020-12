Tu horóscopo diario: domingo 27 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 27 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te plantees, de momento, cambios bruscos que te hagan desestabilizarte en ningún sentido. Si alguien te pide ayuda, dásela, pero teniendo en cuenta que no es nada bueno agotarte intentando satisfacer las necesidades de todo el mundo. Tenlo claro.

Tauro

Te encontrarás muy a gusto en tu casa o en tu entorno habitual y no necesitarás nada del exterior. Esto te hará estar emocionalmente bien y con paz interior. Aprovecha para disfrutar de un juego, un libro o cualquier otra cosa que te haga abrir tu mente.

Géminis

Si observas bien a tu alrededor, te darás cuenta de que tienes muchas suerte en muchas cosas y que no hay motivos más que para sonreír y disfrutar de todo eso. Hoy lo verás con claridad y dejarás de pensar en cualquier tema negativo o triste.

Cáncer

Puede que hoy un familiar o alguien cercano saque a relucir un tema que no te gusta nada y del que no deseas hablar por ahora. Estás en tu derecho y lo mejor es que lo digas en voz alta, de una manera amable, pero clara que no deje ninguna duda.

Leo

Piensa si estás exigiendo mucho a una persona, ya sea en tiempo o en una dedicación a algo que es tuyo y que no debes adentrarte por ese terreno si quieres que siga a tu lado. Hay riesgos de que se canse y decida cambiar de aires, ten cuidado.

Virgo

Acaban de empezar, casi, las fechas de vacaciones y ya has hecho muchos más gastos de los debidos, así que debes examinar bien lo que haces con tu economía porque hay cosas que han cambiado en ella y no puedes seguir con los mismos hábitos. Ten cuidado.

Libra

Puede que de alguna manera levantes envidias en personas que no están lejos de ti, al menos virtualmente o por las redes sociales, aunque no formen parte de núcleo más cercano. Notarás algún comentario fuera de tono, así que no te justifiques, sigue a lo tuyo.

Escorpio

Buena relación con amigos o amigas que estarán deseando charlar contigo y contarte algo muy interesante o divertido. No es que tenga gran importancia, pero lo cierto es que no debes desaprovechar la ocasión de compartir eso, aunque sea por wasap.

Sagitario

Explicarás muy bien cuál es tu punto de vista a alguien que te pide una opinión profesional de algún tipo y eso será muy respetado y puede que tenga una gran repercusión fuera de tu círculo habitual. Será importante para tu futuro más adelante.

Capricornio

Si exhibes hoy una sonrisa ante alguien que pretende estropearte la jornada, conseguirás frenar las malas influencias que pudiera tener. No sigas el juego que lo único que busca es verte de mal humor, no debes darle ese gusto.

Acuario

Quizá has hecho una promesa a tu pareja que ahora ves imposible de cumplir. No todo está perdido, pero tendrás que explicárselo claramente y ver cómo reacciona. La sinceridad será tu mejor arma y con ella encontrarás comprensión.

Piscis

Alguien de edad avanzada te va a necesitar y deberás acudir a su llamada a pesar de que eso suponga dejar cosas divertidas de lado. Hay muchas maneras de expresar el cariño y una de esas puede ser hoy el estar a su lado incondicionalmente.