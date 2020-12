Ilusión y nervios en las residencias ante las primeras vacunas contra la Covid

La primera vacuna de Pfizer contra la Covid-19 se administrará en España este domingo a las 09.00 horas en la residencia pública 'Los Olmos' de Guadalajara. Uno de los 70 ancianos que allí residen y un trabajador de los casi 120 que cumplen su función en el centro serán las primeras personas en España en recibir la primera dosis.

Ambos habrán dado previamente su consentimiento para que se les inyecte la vacuna, que será administrada por sanitarios pertenecientes al Hospital General de Guadalajara y personal del propio centro, cuya titularidad ostenta la Junta de Castilla-La Mancha.

Encarni es otra de las personas que cuenta ya las horas para ponerse la vacuna. "Es mejor ponerte la vacuna, a mi parecer, porque aunque te de fiebre o dolor de cabeza, no te viene el coronavirus... que te puede llevar" y "yo no me quiero ir", dice muy segura.

En la Residencia Verdeja, en Asturias, también se pondrán la vacuna. Algunos, la mayoría, están deseando que llegue ese momento para sentirse tranquilos. Otros, los menos, sentían miedo de ponérsela, pero finalmente se han dejado convencer por sus familiares, quienes les han instado a vacunarse llenos de preocupación.

Según ha confirmado La Moncloa, las 09.00 será la hora elegida para iniciar el proceso de vacunación en España, y posteriormente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá a partir de las 12.00 horas desde la Delegación del Gobierno en Cataluña para hacer una valoración de la primera jornada de vacunación en España contra la Covid-19.

Las primeras dosis de la vacuna frente a la Covid-19 desarrollada por la compañía Pfizer llegaron este sábado las 7.29 horas a un almacén de Guadalajara desde donde se repartirán de forma equitativa entre los puntos designados por todas las comunidades y ciudades autónomas para comenzar mañana la vacunación.

La Unión Europeainiciará la vacunación este domingo 27 de diciembre, en una estrategia coordinada y acordada entre los estados miembros tras la adquisición de manera conjunta de las vacunas frente al virus.

Así, este domingo se inicia la primera de las tres etapas establecidas en la Estrategia de Vacunación contra el Covid-19 en España y que prioriza cuatro grupos de población: los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes no institucionalizados.

A partir del lunes se enviará, en total, una media de 350.000 dosis a las comunidades autónomas con una periodicidad semanal. En las próximas 12 semanas, España recibirá 4.591.275 dosis de esta vacuna de Pfizer con las que se conseguirá inmunizar a 2.295.638 personas, con lo que se cubriría la primera etapa de la Estrategia de vacunación contra el Covid-19 en España.