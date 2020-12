Las declaraciones del doctor Cavadas sobre la vacuna del coronavirus que se han vuelto en su contra

"Es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada... también depende de lo que entendamos por vacuna, porque todo se está fiando, no, es que cuando esté la vacuna todos felices y tal y cual y pobres perdices, porque no quedará ni una, todo el mundo a comer perdices. Pero, en cuanto esté la vacuna, dices, un momento, ¿qué entendemos por vacuna? Si usted lo que quiere es una vacuna testada, bien testada, con una fase 3 como dios manda y un inicio de la 4 después. Me refiero a una vacuna como se sacan los medicamentos. Eso son años, no son meses", fueron las palabras del doctor Pedro Cavadas el pasado 8 de octubre en El Hormiguero.

Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente con la llegada de las primeras dosis de la vacuna de Pfizer a Guadalajara este sábado 26 de diciembre.

El doctor Cavadas también aseguró que "si la empezamos a administrar masivamente, a ver quién se come las primeras 15 o 20 encefalitis que producirán cualquiera de ellas".

El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, respondió a estas palabras: "es un genio en su especialidad, pero posiblemente en el proceso de producción de una vacuna no esté tan curtido", asegurando que la vacuna ha seguido las mismas fases que cualquier otra pero "se han acelerado porque hay una necesidad de salud pública".

"Nadie en su sano juicio puede pensar que si hubiese la más mínima duda iba a ser autorizada por estos órganos reguladores", declaró.

Santi García Cremades también quiso responderle de manera crítica. "Me sorprende muchísimo escuchar a un experto atacar una especialidad que no es la suya, me parece poco serio, irresponsable y nada empático. OJO: Cavadas no es científico, (...) es experto en cirugía plástica".

Ayer en El Hormiguero (y hoy en todos lados) salió Pedro Cavadas, un gran cirujano plástico.

Me sorprende muchísimo escuchar a un experto atacar una especialidad que no es la suya, me parece poco serio, irresponsable y nada empático.

OJO: Cavadas no es científico 👨🏽‍🔬 — Santi Gª Cremades ² (@SantiGarciaCC) October 9, 2020