Sanidade se prepara para iniciar la vacunación este domingo con un simulacro en una residencia de Santiago

La simulación de esta mañana comenzó con una falsa recepción de las dosis en el almacén para después trasladarlas al centro de mayores Porta do Camiño de la capital gallega. No obstante, todavía no ha trascendido de manera oficial en qué residencia concreta se iniciará la vacunación este domingo.

Según informa la Consellería, durante el simulacro se comprobó el funcionamiento del dispositivo de control de la temperatura de las dosis -la de Pfizer-BioNTech precisa conservarse entre 80 y 60 grados bajo 0- y se replicó el proceso de preparación de las dosis para su inoculación a los mayores, que serán citados en intervalos de cinco minutos en una sala habilitada.

El Ministerio de Sanidad ya ha ratificado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) el envío inicial de las primeras 500 dosis, después de que este mismo sábado llegasen al almacén de Guadalajara donde permanecen hasta su distribución a toda España.

SEGUNDA ENTREGA EL LUNES

Sin embargo, tal y como ya explicó en su momento el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, esta cantidad de 500 vacunas obligó a "variar el plan inicial previsto" por la Xunta, según el cual su inoculación se iniciaría en residencias de las siete áreas sanitarias de forma simultánea.

Galicia recibirá el lunes la segunda remesa de dosis, con una cantidad aproximada de 18.000 que, no obstante, no se podrán emplear hasta el martes debido a los plazos que precisa el modelo de Pfizer-BioNTech para descongelarse.