Disueltas siete fiestas en viviendas y sancionadas 29 personas por incumplir el toque de queda en Alicante

La Policía Local de Alicante ha organizado operativos con inspecciones, vigilancia y controles con el objetivo de garantizar el cumplimiento del toque de queda y de las restricciones sanitarias a causa de la pandemia, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante la pasada noche, los agentes del servicio nocturno y de la unidad Fox han organizado controles estáticos de tráfico y patrullado con dispositivos itinerantes. Así, ha sancionado a 18 personas por incumplimiento del toque de queda, desplazándose por la ciudad sin causa justificada, y ha auxiliado a tres personas.

En los controles de alcoholemia en materia de vigilancia y disciplina de tráfico, los agentes policiales han denunciado a cuatro conductores en diversos accesos, calles y playas de la ciudad por conducir bajo los efectos del alcohol, con infracciones de velocidad y tráfico, entre otras.

Por último, la Policía ha intervenido y disuelto siete fiestas en viviendas de madrugada, donde se encontraban personas sin mascarilla y que generaban molestias y ruidos a los vecinos.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha puesto en valor "el trabajo de protección que día a día desarrolla la Policía Local para hacer cumplir las medidas y que no se produzcan más contagios" y ha vuelto a pedir "sensatez y conciencia en estas fechas de Navidad, sin relajarnos ni bajar la guardia, así como continuar evitando quedar con amigos, reunirnos en grupo y ser responsables para no dar ningún paso y no celebrar fiestas".

"Debemos asumir cada uno la responsabilidad individual de extremar la prevención en el cumplimiento de las medidas de seguridad y preventivas por la salud de todos", ha agregado.