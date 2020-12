Ana Obregón se derrumba días antes de las Campanadas en TVE: "No puedo"

Ana Obregón ha pasado por uno de los años más duros de su vida cuando en mayo perdía a su hijo, Aless Lequio, a causa de un cáncer contra el que llevaba luchando dos años.

La actriz tomó la decisión de despedir el año siendo presentadora de las Campanadas de TVE de la mano de Anne Igartiburu. Sin embargo, no se encontraría muy animada días antes de Nochevieja.

Fue ella misma quien decidió no celebrar la Nochebuena rodeada de su familia, porque confesaba que no podía hacerlo. "Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo", escribía en sus redes sociales.

"Esta noche Papá Noel estará muy atareado llevando regalos al cielo a los más de 30.000 niños y jóvenes que nos han dejado este año por el maldito cáncer. Y a ti te llevará el amor infinito de tu madre que "Jamás" aceptará tu partida", concluía con este mensaje para su hijo.

Confesaba a través de Instagram que estas fechas tan señaladas ya no iban a ser lo mismo sin la ausencia de Aless. "Ahora me toca a mi mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti", declaró junto a un vídeo recopilatorio de momentos junto a su hijo en estas fechas.