Giner critica la "autocomplacencia" de Ribó y cree "muy deficiente" su gestión: "Actúa tarde"

En este sentido, Giner ha opinado que el primer edil "actúa tarde" y "no ve venir" las cosas y ha indicado que así ha ocurrido con la crisis generada por la Covid-19, que "le ha venido grande al alcalde". Ha lamentado, en este caso, que la ciudad comenzara "tarde" a tomar decisiones frente a la pandemia. "Comprendo que es una situación global pero qué duda cabe de que lo que ha estado en sus manos no lo ha hecho", ha apuntado en una entrevista a Europa Press al hacer balance de la gestión de Joan Ribó en el primer año y medio de su segundo mandato.

"Encuentro que Ribó enseguida cae en la autocomplacencia. Su gestión es muy deficitaria. No son momentos para autocomplacencia. Son momentos para saber que esta crisis nos va a cambiar a vida y tenemos que adaptar la ciudad a los nuevos tiempos que tienen que venir. Tenemos que buscar nuevas soluciones para la actividad económica y social. Es un reto que tenemos como ciudad", ha indicado. Fernando Giner ha extendido esta gestión "muy deficiente" a todo el equipo de gobierno local, el conformado por Compromís y PSPV y conocido como Govern del Rialto.

"Nos han robado cuatro millones de euros en la EMT, se nos han quemado autobuses, se nos ha caído un techo en el Palau de la Música, Galiana -el concejal de Innovación, Carlos Galiana- que fue a defender València como Capital de la Innovación e hizo el ridículo más espantoso, tenemos a un concejal cesado -Pere Fuset- de su cargo en Cultura Festiva. Son cuatro concejales de diez tocados. En un año y medio es mucho. Es bastante para decir que no está siendo un alcalde con buena gestión", ha agregado el responsable de Cs.

Asimismo, Giner ha resaltado que "en cinco años que llevamos con Ribó, un alcalde comunista, jamás" le ha escuchado "asumir a él la responsabilidad de nada" y tampoco "a ninguno" de los miembros "de Compromís" pero sí achacarla a sus socios de gobierno socialistas. "Con todo lo que estamos diciendo, jamás le he escuchado asumir ninguna responsabilidad ni a él ni a sus concejales de Compromís. Si que le he escuchado echar la culpa al PSPV y además, varias veces", ha expuesto.

El portavoz naranja ha manifestado que "la pregunta" que hay que hacerse es "por qué traga tanto" el grupo socialista. "Qué necesidad de tragar todo esto que estamos contando: Tener que defender a Grezzi -Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT-, tener que defender a Galiana y a Tello -Glòria Tello, edil de Patrimonio y Recursos Culturales y presidenta del Palau de la Música- en el Palau de la Música", ha planteado.

"TANTO VALE UN SILLÓN"

"Tanto vale un sillón", ha preguntado a continuación, a la vez que ha dicho que si no es por ese puesto la situación "no tiene otra explicación". "No tiene ninguna otra explicación lógica", ha añadido Fernando Giner. Ha afirmado que "Ribó es alcalde con el apoyo del PSOE" y ha considerado que "esa conveniencia está perjudicando clarísimamente a la ciudad de València", a la vez que ha destacado que los socialistas "no han sido capaces de hacer ver que la gestión de Compromís estaba siendo perjudicial para València".

"No han sabido defender eso. Es llamativo en cinco años no haber votado ni una sola abstención", ha señalado. "Estamos hablando de once plenos. Estamos hablando de más de 600 votaciones. Ni se han abstenido en aspectos tan importantes como la estafa de la EMT o la gestión del Palau de la Música. Aspectos puros de gestión", ha precisado.

Giner ha advertido de que "aquí nadie está planteando si uno tiene que ser leal a sus socios o no" sino "hablando de València y de aspectos objetivos" y se ha preguntado si "es de derechas o de izquierdas que la ciudad tenga los jardines arreglados, que esté limpia, que tenga un Palau -de la Música- cerrado hasta 2023" o habla de "la gestión de la EMT". "No se entiende que se permitan estas cosas", ha insistido.

"CÓMPLICE DE LA MALA GESTIÓN"

El portavoz de Cs ha apuntado, como "conclusión" que "si Ribó hace lo que hace es porque tiene el beneplácito del PSOE", que es "cómplice de la mala gestión" del alcalde. "Lo tengo así de claro", ha apostillado. En este punto ha censurado también que Grezzi se haya "metido en Urbanismo", área que dirige la vicealcaldesa y portavoz socialista Sandra Gómez, y que haya "hecho lo que le ha dado la gana en la plaza del Ayuntamiento" en su reforma provisional.

Fernando Giner ha considerado que esto ha sido una "imposición de Compromís a la hora de hacer las cosas". "Que Grezzi haga lo que le dé la gana en esta ciudad solo puede ser si el PSOE le apoya. No lo está haciendo en cuestiones de movilidad, lo está haciendo en aspectos de urbanismo. Esto es lo que nosotros ni compartimos, ni aceptamos, ni comprendemos", ha subrayado.