Ecologistas en Acción apuesta "por una red integral de movilidad sostenible" y apoya el eje ciclista de Logroño

Desde Logroño en Bici/Ecologistas en Acción reivindican así "la redacción y aprobación urgente de una red básica de vías ciclistas que cumpla lo establecido por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado por unanimidad en el año 2013".

Y se cree un proceso de participación ciudadana formal con carácter informativo y consultivo por medio de la creación de una 'Mesa de la Movilidad'.

Según explican, "la mayoría de la ciudadanía, bien por cuestiones relativas a la edad, ya sea por ser muy jóvenes o más mayores, su capacidad económica y un gran porcentaje de mujeres, no disponen o no usan el coche, siendo una minoría de la población quienes lo utilizan habitualmente". Por estas cuestiones, "priorizar el uso del automóvil privado no es justo ni sostenible, siendo un lujo ecológico, económico y social".

"Consideramos que la movilidad sostenible debe ser uno de los ejes centrales de transformación de la ciudad, pero rechazamos que se cree una estructura ciclista en vías peatonales, como por ejemplo en Calvo Sotelo ya que en estas vías la movilidad peatonal es y debe ser la prioritaria", afirman a través de un comunicado de prensa.

En esta misma línea, "solicitamos que en el entorno de la Glorieta sea incorporada la permeabilidad peatonal con el paseo de las cien tiendas sin que por ello se interrumpa el itinerario ciclista previsto".

En definitiva, "entendemos que la movilidad ciclista, junto con la movilidad peatonal, y la accesibilidad al transporte público, constituyen los tres pilares fundamentales de la movilidad sostenible que reclamamos. Y que, hoy más que nunca, es necesario devolver el espacio destinado al aparcamiento y tráfico motorizado para otros usos de la vida urbana, haciendo especial hincapié en la infraestructura ciclista, olvidada durante tantos años".