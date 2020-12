Empleados y residentes de Los Olmos, expectantes y orgullosos de encarnar el inicio de la vacunación en España

Así lo ha indicado la directora del centro, Marina Vadillo, que en declaraciones a la Cadena Ser, que recoge Europa Press, ha dicho sentir "un honor y una satisfacción muy grande", pues al fin y al cabo 'Los Olmos', centro que gestiona el Ejecutivo autonómico, "representa a todas las residencias de Castilla-La Mancha y de España".

"Hemos hecho un excelente trabajo. Nadie sabía nada de este virus y lo hemos afrontado como hemos podido, contando siempre con el apoyo del Gobierno regional. Hemos trabajo muy coordinados con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha", ha destacado Vadillo.

La responsable de 'Los Olmos', que declaraba no saber aún quiénes iban a ser las dos primeras personas en vacunarse -ya se sabe que serán un interno y un trabajador del centro-, ha afirmado que "hay muchos candidatos". Y es que, ha añadido, tras la consulta que están realizando a los familiares, el número de respuestas está "muy satisfactoria y muchos se muestran a favor".

Pese a reconocer que existen "miedos y dudas", ha asegurado que el sentido de la responsabilidad de los profesionales es "muy grande" por todo lo que han tenido que vivir durante estos meses pasados. "A todos nos parece que es el principio del fin", ha añadido.

Dicho esto, y preguntada sobre la posible presencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, el próximo domingo, Marina Vadillo ha asegurado no tener todos los detalles del evento. "Estamos preparados, pero estamos en estado de alarma y no se permiten visitas a no ser que sean imprescindibles", ha recordado.

La responsable de 'Los Olmos', que ha lamentado que en los primeros meses el centro fuese castigado por la pandemia, ha apuntado que la residencia está ahora "fenomenal", pues desde el mes de junio, que atajaron el virus, no ha vuelto a registrar ningún caso. No obstante, ha contabilizado la pérdida de dos residentes, que dieron positivo.