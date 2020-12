Sara Carbonero rescata una fotografía de cuando era niña para felicitar la Navidad: "Pero qué muñeca"

Sara Carbonero ha dado la bienvenida a la Navidad rescatando una fotografía de cuando era una niña. La periodista ha compartido el retrato en su perfil de Instagram, red social en la que es muy activa, y la lluvia de halagos no se ha hecho esperar.

"Me he levantado así. Muy 80s. Luego os digo la crema que utilizo", ha escrito con ironía la comunicadora, cuya publicación supera los 105.000 'me gusta'. En la imagen, aparece mirando a cámara y con el pelo recogido en una coleta.

Además, la esposa de Iker Casillas ha acompañado el nostálgico texto con los hashtags "#felizdíadeNavidad", "#ilusión", "#yavieneSanta", "#recuerdos", "#tradiciones" y "#2020".

La felicitación navideña ha recibido decenas de contestaciones positivas de parte de sus seguidores. "Preciosa", "tan linda ya", "Me encanta esa foto", "qué mona siempre", "pero qué muñeca" o "Little Sara" son algunos de los mensajes.

La publicación es un ejemplo más del carácter optimista que define a Carbonero, quien, desde el pasado año, ha atravesado momentos difíciles en lo que concierne a la salud. Asimismo, la periodista siempre ha hecho frente a los problemas con una sonrisa y desde su filosofía slow (ya lo recalca ella misma en su biografía de Instagram), lo que la convierte en un ejemplo para todas aquellas personas que siguen sus pasos.