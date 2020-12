Palacín (CHA) dice que "hay una desconexión evidente" entre el discurso del Rey y la realidad que vive la sociedad

"Repetir los mismos compromisos éticos no sirve, es insuficiente cuando éstos se han incumplido, reiteradamente, desde que se utilizaron por primera vez en un discurso anterior", ha señalado Palacín.

"La ley es igual para todos' es una frase que ya usada cuando saltaron, públicamente, los primeros asuntos turbios en la Casa Real, sin embargo, lo ocurrido desde entonces, demuestra que no se ha sido capaz de cumplir con esos principios morales", ha continuado.

Para Palacín, "era y es necesario, a nuestro juicio, dar un paso más: una mayor transparencia, nuevas explicaciones y más claras sobre todos los casos ya conocidos, asumir urgentemente y con autocrítica lo ocurrido, reconociendo, sin dudas, todos esos incumplimientos de esos principios éticos en el ejercicio de su cargo público, para exponer ante la sociedad qué medidas internas se van a adoptar, a la hora de delimitar responsabilidades y, sobre todo, cómo evitar su posible repetición".

Además, el presidente de CHA ha considerado que "no se aprovecha el marco constitucional como el espacio de debate que debería de ser para todas las ideas democráticas y dónde no tienen cabida las opciones que no la respetan".

Joaquín Palacín ha lamentado "la falta de una mención más expresa y directa al decisivo papel jugado por los Gobiernos autónomos y los ayuntamientos durante esta pandemia, así como un reconocimiento yagradecimiento más específico a sectores como los del personaltrabajador en el ámbito social o en el educativo porque también hantenido un papel tan relevante en esta crisis de la COVID-19".