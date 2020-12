Kiko Matamoros anuncia cuándo piensa casarse con Marta López: "Estos años han sido un regalo, he sido tan feliz…"

Kiko Matamoros quiere pasar el resto de su vida con Marta López. Así lo afirmó este jueves en Sálvame, donde aseguró que, tras dos años de relación, la pareja piensa casarse en 2021.

El programa emitió un vídeo en el que la modelo felicitaba al tertuliano la Navidad y le agradecía su cariño y apoyo en todo momento. "Gracias por aparecer en mi vida, te espero en casa, te quiero", fue la despedida de la influencer.

Visiblemente ilusionado, Matamoros habló a corazón abierto sobre su relación, asegurando que, pese a recibir críticas por la diferencia de edad (ambos se llevan 40 años), para él la modelo "es una fuente de felicidad" y "una mujer increíble con un corazón enorme".

"Estos dos años a su lado han sido un regalo tan grande y he sido tan feliz… Me costaría mucho vivir sin ella, suponiendo que esto sucediera, que algún día tendrá que suceder, pero estoy muy feliz", explicó el colaborador de televisión.

Las palabras del tertuliano despertaron la curiosidad de Carlota Corredera, que le preguntó si pensaban comprometerse en 2021. La respuesta fue clara: "Hay muchas posibilidades".

Finalmente, Matamoros aprovechó su intervención para mandar un ilusionado mensaje a su novia: "Gracias por haberme hecho inmensamente feliz, espero por lo menos poder estar a la altura de lo que has hecho, de tu valentía, de tu honradez y sé que no te lo voy a poder pagar ni corresponderte en la medida que lo has hecho tú conmigo".

"Te quiero un montón, lo sabes y ojalá estemos mucho tiempo juntos", zanjó el colaborador, quien no suele hablar abiertamente de sus sentimientos. Sin embargo, cuando lo hace, no deja indiferente a nadie.