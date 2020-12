Tu horóscopo diario: viernes 25 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 25 de diciembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No es conveniente dejarse manipular por nadie, así que si hoy recibes alguna clase de palabra que te pueda parecer que vaya en este sentido y que quiera algo de ti que no quieres hacer o no te gusta, simplemente mantente firme y contesta como si fueras un disco rayado.

Tauro

No vas a poder evitar que tu estado de ánimo sufra algunos altibajos, a lo largo del día porque vas a estar en medio de una fuerte emotividad en todas las relaciones y contactos que tengas a lo largo de la jornada. Pero al final estarás bien.

Géminis

Las relaciones afectivas estarán marcadas por los amigos que van a hacer que no te sientas solo o sola en ningún momento a lo largo de estos días. Echarás de menos a alguien, pero eso no tiene remedio, así que lo mejor es que veas el vaso medio lleno.

Cáncer

Si las cosas no salen enteramente a tu gusto y se estropea algún plan hoy, no lo pagues con el que menos culpa tiene porque eso solo te añadirá algo poco agradable a ti y a tu entorno. Quizá es el momento de demostrar madurez e improvisar otro plan.

Leo

No debes dejarte vencer ni por un momento por la melancolía y la pereza. Mira al frente y sigue en la batalla que te has propuesto vencer porque dentro de ti tienes mucha fuerza que puede ser hoy tu mejor arma. Cree firmemente en tu coraje interior, lo tienes.

Virgo

Recibirás un regalo que te va a hacer mucha ilusión porque es algo que necesitas y que ahora te viene bien para algo que te conviene mucho como es, por ejemplo, hacer ejercicio o cualquier otra cosa relacionada con tu bienestar. Sonreirás.

Libra

Hay alguien que se animará hoy a decirte algo que esperas desde hace un tiempo. Será algo muy especial que te hará reflexionar sobre muchas cosas de tu vida y sobre todo sobre tu futuro. Pero te sentirás especial y con mucho poder vital en tu interior.

Escorpio

No te faltará hoy un poco de humor, incluso si no es tu época más divertida, pero tendrás un talante bastante divertido en esta jornada. Sólo debes tener cuidado con no excederte en bromas y comentarios algo excesivos sobre un asunto que puede ser polémico.

Sagitario

Necesitas un poco de aire fresco y alejarte de ciertos pensamientos que hoy te pueden agobiar si no sabes parar tu mente. Déjalos ir suavemente, sin fijarte en ellos, y aprovecha cualquier excusa para distraerte de todo lo que no te apetece.

Capricornio

Te vas a preocupar mucho de tu familia y de tus amigos más allegados. No podrás evitar querer tenerlos a todos junto a ti, pero tienes que darte cuenta de que eso resulta imposible. Utiliza la tecnología para sentirte junto a ellos.

Acuario

Aunque no lo creas, no debes dejar hoy de practicar tus rutinas de ejercicio, deporte o meditación. Cualquier cosa que ayude a tu bienestar físico, también va a ayudar a tu bienestar mental en una jornada en la que puede haber muchos sentimientos contrapuestos.

Piscis

No podrás decir que has tenido hoy nada que reprocharle a la jornada, porque por fin, después de mucho tiempo, vas a disfrutar de un rato muy agradable y con algo que te gusta mucho y trae paz a tu espíritu. Hay muchas sonrisas de las que hoy disfrutarás.