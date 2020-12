Entra en vigor la prohibició de màquines recreatives, d'apostes, futbolins i billars en hostaleria

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica aquest dijous la prohibició en els establiments de restauració i hostaleria de màquines recreatives, d'atzar o de joc amb o sense premi, les màquines d'apostes esportives ni els jocs de taula, billars, dards, futbolins o similars.

Aquesta resolució de la Conselleria de Sanitat, adoptada dins de les mesures extraordinàries posades en marxa en la Comunitat Valenciana per a la salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV2, entra d'aquesta manera en vigor aquest dijous i mantindrà la seua vigència fins a les 23.59 hores del 15 de gener de 2021.

Sanitat va publicar el passat 5 de desembre de 2020 una resolució amb noves mesures contra la Covid-19 que va ser corregida el 17 de desembre per a donar una nova redacció al punt 9.3 completant el contingut de la redacció referida als jocs d'atzar.

No obstant això, la Sala contenciosa administrativa, Secció Quarta, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, va dictar un acte dimarts passat en el qual acordava suspendre aquesta correcció d'errorsi mantindre la redacció inicial.

El TSJ considerava en l'acte que la correcció d'errors a la resolució subscrita per la titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, "no esmena un error material, sinó que introdueix una nova redacció, no procedint aquesta nova mesura a través d'una resolució de correcció d'errors".

La conselleria explica que és "oportú" per a la prevenció del virus que en l'àmbit de la restauració i hostaleria les mesures "s'estenguen a tota mena d'activitat al voltant dels jocs d'atzar, incloses les màquines recreatives, les màquines d'apostes esportives, els jocs de taula, els billars, els jocs de dards i futbolins i similars, on es produeix una interacció important de persones".

Per això, després de l'acte del TSJ, publica aquesta nova resolució en la qual addiciona al punt 9.3 de la Resolució de 5 de desembre, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, un nou apartat, que diu: "Així mateix no queden permesos, en els establiments de restauració i hostaleria, les màquines recreatives, d'atzar o de joc amb o sense premi, les màquines d'apostes esportives ni els jocs de taula, billars, dards, futbolins o similars".