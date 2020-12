Isa Pantoja visita Cantora y se reencuentra, por fin, con su madre

Isa Pantoja ha cumplido su palabra: por fin se ha desplazado hasta Cantora para visitar a su madre,Isabel Pantoja. El reencuentro tuvo lugar este miércoles, alrededor de las 18.00 horas y fue breve, pero tenso, según ha informado Look!

La influencerse enteró del conflicto familiar protagonizado por su hermano, Kiko Rivera, y la tonadillera durante su estancia en La casa fuerte, en realitydonde aseguró sentirse preocupada por su madre, con la que deseaba poder contactar.

La tertuliana de El programa de Ana Rosa desveló en una entrevista con la revista Lecturas que temía por la salud mental de su madre, y desveló que no conseguía localizarla. "Soy capaz de trepar por el balcón para ver a mi madre", afirmó.

Harta de no tener noticias de Isabel Pantoja, la joven acudió a Cantora con su propio coche y sin la compañía de su pareja, Asraf Beno, para, por fin, mantener una conversación en condiciones con la artista. Y, aunque tuvo que esperar casi media hora para que le abrieran la puerta, consiguió acceder a la casa familiar.

Según ha contado el citado medio, el reencuentro fue complicado y no duró más de una hora: "Se vivió un encuentro tenso porque la entrevista que había dado no sentó nada bien en Cantora". Por el momento, la colaboradora de televisión no ha dado detalles sobre su esperada visita en medio del álgido conflicto familiar.