Cvirus.- El Colegio de Médicos de Málaga lanza la campaña 'No te relajes', protagonizada por jóvenes

Con esta iniciativa, además de ese objetivo, se quiere conocer de primera mano cómo está viviendo la juventud la pandemia: "Es un vídeo realizado desde un punto de vista constructivo. No hemos buscado culpar a la totalidad de los jóvenes del mal comportamiento de una minoría que sí se relaja con las medidas", ha señalado el presidente del Colegio de Médicos, el doctor Juan José Sánchez Luque.

El vídeo recoge el testimonio de jóvenes malagueños que reconocen que lo más duro para ellos es estar lejos de sus abuelos. Esta campaña se puede ver en el canal de YouTube del Colegio de Médicos así como en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y LinKedIn.

CONSEJOS PARA LAS REUNIONES FAMILIARES

Para estos días de reuniones familiares, desde el Colegio de Médicos malagueño han insistido en la importancia de tener en cuenta una serie de medidas para evitar los contagios, como usar mascarilla en las reuniones familias; incluso dentro de casa, en la sobremesa, cantando villancicos o mientras se pasa el tiempo con juegos de mesa. "Quítatela sólo para comer. Actúa igual si vas a un restaurante y no más de diez comensales en los días más señalados", sostienen.

También, si es posible, insta a que los convivientes se sienten juntos y los no convivientes en una mesa diferenciada si hay espacio. Si no es posible, convivientes en una zona de la mesa y no convivientes en la otra y todos lo más separados posible y colocados modo de zig zag.

Nada de platos para compartir. Este año los aperitivos deben ir en platos individuales. Los platos principales que los sirva una sola persona para evitar que varias manos manipulen alimentos y cubiertos.

Desde el Commálaga recuerdan la importancia de lavarse las manos y echarse gel hidroalcohólico así como de ventilar espacios cerrados, abrigarse dentro de casa y dejar las ventanas abiertas. Si tienes terraza, patio o jardín, es un buen momento para aprovecharlos.

Respecto a los autotest, desde la entidad colegial recuerdan que generan una falsa sensación de confianza: "Si tienes sospecha de COVID-19 no te los hagas. Llama a Salud Responde y sigue el protocolo indicado". Limitar el consumo de alcohol para evitar relajar las medidas de prevención es también fundamental para evitar el pelibro de contagios así como instalar la aplicación Radar COVID.