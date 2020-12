Miguel Ángel Revilla sorprende a Mamen Mendizábal con una curiosa propuesta sobre la vacuna de la Covid-19

La vacuna contra la Covid-19 llegará el próximo domingo 27 de diciembre y la primera comunidad autónoma en recibir las dosis será Guadalajara. Los planes de vacunación de cada territorio son, aún, un misterio, y Miguel Ángel Revilla no ha dudado en pronunciarse sobre ello.

En el programa Más vale tarde, el presidente de Cantabria sorprendió a Mamen Mendizábal con su respuesta al preguntar por el plan de vacunación que iba a desarrollar su gobierno, si tenían ya algo pensado y si sabían cuántas dosis iban a recibir.

"Todavía no las sabemos, sí que sabemos que nos van a enviar un lote. Me parece buena la idea de que se vayan a repartir tanto en la Unión Europea como en España en función del número de habitantes. Si nos mandan a España un millón y a Cantabria es el 1,2% de la población, esas son las que nos tocan", aseguró Revilla.

El presidente cántabro indicó que comenzarían con la vacunación el domingo en una residencia: "Tenemos 6.500 residentes y 4.800 trabajadores en residencias. Luego se utilizarán otras 11.000 dosis para todo el servicio cántabro de salud, que son los que trabajan en los hospitales. En los primeros tres meses se va a vacunar a todo ese personal de riesgo y después ya entrarían los mayores".

La periodista preguntó al político si se pondría la vacuna, tal como ha hecho esta semana el futuro presidente estadounidense, Joe Biden, a lo que Revilla respondió: "Este país es muy especial. Incluso lo he dicho en algún lugar, cuando veía que las encuestas decían que un 60% no se la iban a poner y se decía que se lo pongan primero los políticos. Yo levanto la mano el primero".

Revilla explicó que él no tendría ningún problema, pero eso supondría saltarse el protocolo porque a él, en teoría, le tocaría vacunarse en el tercer turno: "Este país es tan cainita a veces que me iba a llamar demagogo, pero no tendría ningún inconveniente".

Además, sorprendió a Mendizábal con una propuesta: "Para mí es un honor dar ejemplo por si hay algunos que dudan. No tendría problema ninguno en presentarme ahí en tu programa y que me la pusieses tú". La presentadora, descolocada, comenzó a reírse y dijo que cómo lo iba a hacer ella, ante lo que el cántabro respondió que "era broma". Finalmente, Revilla comentó que él ya se había puesto la vacuna de la gripe, este año, por primera vez en su vida.