Barbón señala la importancia de ventilar adecuadamente las casas para evitar la propagación por aerosoles

El dirigente asturiano se ha referido a este aspecto en ls recomendaciones que ha señalado a través de su perfil en Facebook, donde ha dicho que esta Nochebuena ha de ser "diferente" por respeto a los casi 1.500 fallecidos en el Principado con esa enfermedad.

Entre las medidas de "precaución y seguridad" que ha mencionado Barbón para estas fechas se encuentran la de evitar juntarse más de seis personas de más de dos núcleos familiares o usar la mascarilla todo el tiempo "quitándosela sólo en el momento de comer o beber".

"En mi familia hace años que la Nochebuena se vive con mucha gente, pues nos juntamos diez o doce personas todos los años. Éste no será así. Echaremos de menos a los que no estén en la cena -en mi caso, contándome a mí seremos cuatro- pero nos animaremos deseando que lo importante es que no nos falte nadie el año que viene y que podamos volver a celebrar esta noche única todos juntos", ha escrito Barbón en la citada red social.