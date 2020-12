Cataluña administrará la primera vacuna contra la Covid-19 este domingo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Cataluña administrará la primera vacuna este domingo en la residencia Feixa Llarga de L'Hospitalet de Llobregat. Así lo ha anunciado este jueves la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, quien ha explicado que el mismo día se administrarán dosis en el resto de regiones sanitarias.

En concreto, el domingo se vacunará, además de en la residencia Feixa Llarga de L'Hospitalet, en la residencia Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur; en la Balàfia I de Lleida; en la Mercè de Tarragona; en la Natzaret de Móra d'Ebre; en la residencia asistida Font de Capellans de Manresa; en la residencia Mil·lenari de Ciutat Vella, en Barcelona; en la residencia Sabadell Gent Gran, y en la Creu de Palau de Girona.

Retos logísticos

La comunidad recibirá este fin de semana una partida avanzada de 1.595 dosis, y más adelante irá llegando el resto. El secretario de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicado que esta campaña de vacunación presenta tres principales retos logísticos.

En primer lugar, ha señalado que Cataluña administra cada año tres millones de dosis y que, en cuanto a la vacuna del coronavirus, será necesario administrar 12 millones. "Debemos conseguir que el máximo número de personas se vacune porque, para conseguir la inmunidad de grupo, necesitamos entre un 70 y un 80% de personas vacunadas".

Por otra parte, ha explicado que, pese a comenzar con la vacuna de Pfizer y BioNTech, "tendremos otras durante el año", lo que supondrá una dificultad añadida a la logística.

Por último, ha recordado que las vacunas vienen "ultracongeladas", lo que dificulta su distribución. "Vienen en cajas de 975 dosis que, una vez abiertas, hay que administrarlas", ha dicho.

Argimon también ha querido recordar a la ciudadanía que la vacunación comienza en un momento de gran trabajo para los centros de salud, en invierno, por lo que ha pedido a la población que ayude a los profesionales respetando las medidas de seguridad: "La vacunación es un momento de estrés y viene después de todo este año. Por eso, pido que ayudemos a los profesionales".

Restricciones "de máximos"

En este sentido, tanto Vergés como el conseller de Interior, Miquel Sàmper, han recordado que las restricciones de estos días (reuniones de máximo 10 personas en los días festivos y toque de queda hasta la 1h el 24 y el 31 de diciembre y hasta las 23h el 5 de enero) son restricciones "de máximos".

Por este motivo, han pedido a la población que las reuniones sean de menos personas y que, si es posible, no apuren el toque de queda. Además, Sàmper ha recordado algunas medidas para reducir el riesgo de contagio: intentar no estar alrededor de una mesa; quitarse la mascarilla sólo para consumir alimentos o bebidas; mantener la distancia de un metro con quien no pertenece a la misma burbuja de convivencia y no hacer sobremesa, sino sustituir este rato por un paseo al aire libre, entre otras.