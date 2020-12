Así es Henar, la carismática participante de 'MasterChef Junior' que ha enamorado a todos

La octava temporada de MasterChef Junior solo lleva dos entregas y ya hay una clara favorita: Henar. Desde el primer programa, la joven cocinera ya dejó varios minutos de oro que no pasaron desapercibidos.

La madrileña con solo 10 años ha enamorado a todos en las redes sociales con su carisma, personalidad y naturalidad debido a que una gran cantidad de personas se ha sentido identificada con muchas de sus frases.

Sorprendentemente, la participante visibilizó la bisexualidad en prime time con una maravillosa intervención: "No me merecen. Ahora mismo me estoy centrando más en la cocina que en ligar con los chicos y con las chicas".

"Yo me siento muy identificada con el Patito Feo porque yo creo que cuando crezca se darán cuenta de lo que se han perdido" @HenarMCJ8#MCJuniorpic.twitter.com/tmfEHzXBlP — MasterChef (@MasterChef_es) December 22, 2020

Otras expresiones que triunfaron en las redes fueron las de "esto de pensar en positivo a mí no me funciona, pero bueno dale" o "yo soy muy charlatana, me sale del alma, necesito hablar".

Este martes, los pequeños volvieron a las cocinas y Henar consolidó su puesto tras compararse con el cuento del Patito feo: "Me siento muy identificada con él porque creo que cuando crezca se darán cuenta de lo que se han perdido".

Asimismo, el público está encantado con la relación platónica que se está creando con Jordi Cruz que como bien dijo en este último episodio: "Yo creo que ya tengo conquistado a Jordi porque menudos piropos me está echando. Poco a poco ya le iré conquistando todo el corazón".