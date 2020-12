Igea: "Tengo intención de quedarme y dar la lata"

"Tengo intención de quedarme y dar la lata", ha asegurado en concreto a preguntas de Europa Press sobre sus planes de futuro tras haber asegurado recientemente en una comparecencia en las Cortes de Castilla y León que él es un político "interino".

"Yo, de momento, tengo intención de acabar esta legislatura", ha explicado el político liberal que ha recordado que Ciudadanos tiene un proyecto de reformas para Castilla y León que abarca más de una legislatura. "Mi intención es que el proyecto se complete", ha continuado en su reflexión en la que ha asegurado que a él no le importa quién pilota el barco sino que se sepa dónde va.

"Yo he estado de remero, de fogonero y puedo estar de piloto", ha continuado en ese símil náutico para recordar que lo verdaderamente importante en este asunto es que haya tripulación -"si no hay tripulación es complicado", ha asumido- y que esa tripulación sepa hacia dónde se lleva la nave.

En este punto, se ha mostrado convencido de que España necesita el espacio político que ocupa Ciudadanos y de que el país necesita que los liberales crezcan. Para ello, ha continuado, la formación naranja tiene que reflexionar sobre cuál es su estrategia para crecer, un objetivo en el que va a tratar de ayudar, como ya lo intentó en el Congreso del partido, ha rememorado. "Mi postura va a seguir siendo la misma", ha aseverado.

"Yo era político cuando estaba en la facultad, cuando era residente y lo seré toda mi vida. El que piense cuándo se va a callar este señor puede esperar sentado", ha sentenciado al respecto para recordar que la política no consiste sólo en estar en el cargo. "La política es preocuparte de lo que ocurre en el mundo, en tu ciudad y eso a mí no me va a dejar de pasar, espero, que nunca", ha añadido.

Preguntado por las repercusiones de las últimas apariciones públicas del expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, Igea no ha dudado al afirmar que no le preocupan "en absoluto". "No me preocupa que la gente opine, me preocupa que la gente opine distinto dentro y fuera, eso sí, o con cargo o sin cargo", ha aclarado para añadir: "Yo creo que esa es una de las cosas de las que a mí no se me puede acusar".

En este sentido, ha reivindicado que él ha opinado con cargo y sin cargo y dentro y fuera de la Ejecutiva para asegurar que sigue haciendo lo mismo. "A mí me gusta que la gente opine con libertad y, por tanto, lo que opine Albert, que es una persona con experiencia y que tiene mucho que decir en este partido, es algo que escucho con atención", ha manifestado para añadir: "Lo que me gustaría es que las cosas se hicieran igual y uno fuera igual de tolerante dentro y fuera, cuando está en la Ejecutiva y cuando no lo está y sea siempre uno mismo".

Finalmente, ha asegurado que se alegra de que Albert Rivera haya recuperado una "libertad de hablar", para garantizar que en su caso personal "nunca la he perdido". "El debate no hace daño al partido lo que hace daño al partido es la sumisión", ha zanjado.

Preguntado sobre si ha analizado con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, esas declaraciones sobre la interinidad de los políticos, el vicepresidente y portavoz ha recordado que sus opiniones sobre este tema no son novedosas ya que las realizó en campaña electoral y después.

"Yo creo que en política hay que estar de manera interina. No quiere decir que uno dure cuatro, ocho o doce años pero hay que ser capaz de tener un sitio donde volver, sobre todo para poder ser libre. La libertad consiste en que uno tenga dónde volver y no se agarre como una lapa independientemente de las condiciones, lo pensaba entonces, lo pienso ahora y lo sigo pensando. No es obligatorio que el señor Mañueco y yo estemos de acuerdo en todo", ha zanjado.