Els pressupostos de l'Ajuntament de València i de la Generalitat tiren avant amb l'abstenció de Cs

Els primers Pressupostos de l'Ajuntament de València i de la Generalitat després de l'impacte de la pandèmia del coronavirus, els de 2021, van eixir ahir endavant amb els vots dels governs d'esquerres de totes dues institucions i el vot en contra de PP i Vox. Com a novetat, per primera vegada, destaca l'abstenció de Ciutadans, que en tots dos casos ha pactat mesures que l’han portat a no rebutjar els Comptes, però tampoc ha aconseguit tots els seus objectius, per la qual cosa tampoc ha acabat secundant-les.

Tant el Govern municipal, en virtut del pacte del Rialto, com el Consell del Botànic disposen de majoria absoluta per a tirar avant els seus projectes, però a través dels anomenats pactes de reconstrucció han tractat d'ampliar les majories davant l'emergència sanitària, econòmica i social.

En el cas de l'Ajuntament de València, el Pressupost aprovat frega els 915 milions d'euros, 17 milions més que en 2020. En ell s'inclouen mesures pactades entre Compromís i PSPV amb Ciutadans. Es tracta de millores econòmiques inspirades en l'Acord de Reconstrucció, fonamentalment dirigides a autònoms, xicotetes i mitjanes empreses i a l'escolarització de 0 a 3 anys, i de bonificació i suspensió d'impostos (com l'IBI i el ICIO) i de taxes com la de taules i cadires.

A més, preveuen un increment de la despesa corrent superior a 18 milions d'euros per a poder pal·liar l'impacte de la Covid-19. D'eixa xifra, 5,43 milions es dedicaran a combatre la crisi sanitària, 5,38 milions a contindre la crisi social i 7,34 milions d'euros a lluitar contra la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

Malgrat lamentar el rebuig a 330 de les seues al·legacions i reclamacions, el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, va defensar les mesures pactades i va afirmar que la intenció del seu grup és “arribar a acords perquè el Pacte de Reconstrucció no es quede en paper mullat. Hem d'imposar la cultura del diàleg en benefici de la ciutadania”, va afegir.

La portaveu del PP, María José Catalá, va lamentar que el document “no haja incorporat peticions de professionals afectats (CEV i Hosbec) per la pandèmia” i va assegurar que el vot de Ciutadans “s'emmarca en una estratègia política perquè els Comptes no reflecteixen els pactes”.

Des del Govern municipal, el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, va criticar l'estratègia “d'assetjament i enderrocament” del PP i va defensar “la valentia dels qui, encara que pensen diferent, tenen el coratge d'asseure's i acordar uns Comptes que advoquen per la salut i la reactivació econòmica”.

En el cas dels Pressupostos de la Generalitat, Ciutadans es va inclinar aquest dimecres finalment per l'abstenció i el vot en contra en la llei d'acompanyament “després de la negativa del tripartit a baixar els impostos a la classe mitjana i treballadora”, va anunciar el seu portaveu en Les Corts, Toni Cantó, qui va agrair al president Ximo Puig i al conseller Vicent Soler la seua “voluntat per a arribar a acords” i va acusar a Compromís i Podem d'haver “traït” l'acord de reconstrucció.

Ciutadans proposava una baixada d'entre el 0,15% i el 0,5% del tipus aplicable a tres dels quatre trams més baixos de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i una pujada d'entre un 0,25% i un 0,5% als tres primers trams a partir de 50.000 €. No obstant això, la negativa de Compromís i Unides Podem va portar al PSPV a votar amb els seus socis de Govern i inadmetre aquesta proposta.

El PSPV, de fet, va qualificar d’”agredolça” l'abstenció de Cs i va reafirmar la seua lleialtat al Botànic, mentre Compromís va dir no entendre el “canvi de vot final” de Cs quan s'havien incorporat “totes” les seues propostes i Unides Podem la va atribuir a les “bandades” de Cantó. Per part seua, la síndica del PP, Isabel Bonig, veia “més clar que l'aigua” que Puig “no anava a deixar caure el seu govern” per “acceptar el mínim” que demanava Cs i va dir ser l'”única alternativa”.

Més de 25.000 milions d'euros

El Pressupost de la Generalitat per al pròxim any 2021 superarà, per primera vegada, els 25.000 milions d'euros, dels quals 14.000 milions aniran destinats a Sanitat, Educació i Polítiques Inclusives. A més, la Conselleria de Sanitat augmentarà la seua dotació en més del 10% per a fer front a la pandèmia i incidirà a millorar l'Atenció Primària, hospitalària i la xarxa de salut pública, amb la creació i dotació de 400 noves places estructurals de personal.