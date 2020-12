Isa Pantoja quiere enfrentar el rumor que siempre ha rodeado a su madre y María del Monte: "Necesito saber cosas"

¿Era de verdad una amistad muy grande o era lo que entonces la prensa rosa, cuando se trataba de dos mujeres, llamaba "amistad" por no decir que eran lesbianas o bisexuales? Los rumores que siempre rodearon ese ni contigo ni sin ti entre Isabel Pantoja y María del Monte parece que vuelven a la actualidad porque Isa Pantoja ha dejado claro que no quiere vivir una mentira.

El tema en cuestión es que la colaboradora de Telecinco sabe que es algo de lo que no le gusta hablar a su madre... y que le ha inculcado a ella mismo, como se demostró durante su paso por La casa fuerte 2, en una de sus grandes disputas con su pareja, Asraf Beno.

En un momento dado, para quien no viera el programa, el modelo ceutí, hubo de relatar todo el proceso de adopción de su novia como parte de una prueba mientras esta sollozaba y tenía el rostro cubierto de lágrimas. Pero fue escuchar las palabras de su pareja ("Naciste en Perú; pero te adoptaron con 8 meses, antes de que tuvieras un año, María del Monte e Isabel Pantoja"), y saltar como un resorte a pararle los pies.

Algo había molestado a la joven de 25 años. Chabelita concedió una reciente entrevista con la revista Lecturas en la que reveló que le preocupa la salud mental de su madre y le da miedo "que no tenga ganas de vivir", y parece que dio mucho más de sí.

Porque la hermana de Kiko Rivera ha querido explicar aquella reacción tan furibunda contra su pareja tras escuchar el nombre de la tonadillera junto al de su madre: "Sé que lo ha escuchado [se refiere a que Asraf conoce el rumor de que Isabel Pantoja y María del Monte eran más que amigas]. Y yo he escuchado muchas cosas. ¡Pero no me gusta que lo diga porque no lo sé ni yo! Y porque parece que se lo he contado yo".

Y no es del todo así. Obviamente, en una relación se habla del pasado, pero en este caso concreto, Isa Pantoja cree que hay quienes saben más que ella, porque lo único que Asraf Beno ha sacado en claro fue lo que su novia le puede contar: vivió hasta los cinco años en Madrid... ¿con quién?

Pues como Isa Pantoja se encargó de justificar por si suponía una prueba en el programa, le recomendó a su novio decir la verdad: con su madre, con Dulce y con María del Monte. Pero ello no significa que Chabelita quiera que vuelva a ponerse en boca de todos el tema de su madrina.

"No quiero dar pie. ¡No quiero! Me frustro porque todo el mundo sabe y yo no tengo ni idea de mi vida, del principio. Tampoco lo he preguntado, ni me lo han contado como algo normal", ha reflexionado sobre su infancia la cantante de Ahora estoy mejor.

No hay que olvidar que durante Cantora: La herencia envenenada, su hermano Kiko Rivera aprovechó para sacar el tema a colación, junto con el de Encarna Sánchez, preguntándole por ello a alguien que también se movía en aquel círculo: Mila Ximénez.

Si la tuviera delante, afirma Isa Pantoja, y solo pudiese hacerle una pregunta sobre aquella ¿amistad? ¿amor lésbico? entre Isabel Pantoja y María del Monte que tantas páginas de papel couché llenó en los años 90, lo tendría claro: "Necesito saber cosas de ciertas personas".

Actualmente María del Monte no tiene contacto alguno ni con Isabel Pantoja ni con su ahijada, algo de lo que se quejó ante Bertín Osborne en Mi casa es la tuya cuando este le preguntó si aquella amistad era "irrecuperable". "En esta vida no me planteo nada, será lo que tenga que ser, pasará lo que tenga que pasar. Hay que intentar cada día sacar lo mejor, ofrecer lo mejor y dormir con la mayor tranquilidad posible", fue la respuesta enigmática de la cantante de sevillanas.