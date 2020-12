Cuervo, Camaleón, Caniche y Catrina: estas son las identidades de los finalistas de 'Mask Singer'

Este miércoles, la primera edición de Mask Singer España emitió su esperada final, en la que las cuatro últimas identidades desvelaron sus verdaderas identidades. Estas eran Cuervo, Camaleón, Caniche y Catrina. Lejos quedaba la incertidumbre del primer programa después de que, entre los despistes de una representante de famosos y las pistas gráficas, ya se conocieran todos los nombres.

Y es que, tal y como se comentó en redes, la idea de dar información mediante una foto podría funcionar muy bien en el programa. Sin embargo, se trata de un formato con una potente audiencia social entre quienes tratan de adivinar las identidades de los famosos y, en las redes, se supo en cuestión de minutos quién era cada uno, haciendo que el programa pierda uno de sus fuertes: la intriga.

Cuervo era Jorge Lorenzo

Mientras se prepara la siguiente edición y con la duda de si sus productores cambiarán los aspectos más criticados por la audiencia, toca recordar las cuatro revelaciones de la final. El primero fue Cuervo, que resultó ser Jorge Lorenzo.

Así, el piloto fue el personaje que conquistó de manera platónica a los investigadores, que alucinaron ante las dotes musicales del deportista.Los Javis acertaron con su apuesta, y el cinco veces campeón del mundo de motociclismo interpretó, a modo de despedida, Più Cosa Bella de Eros Ramazzotti.

🏍 ¡Es veloz como un rayo! ⚡️ Debajo de CUERVO se encontraba @Lorenzo99, 5 veces CAMPEÓN del MUNDO de MOTOCICLISMO! #MaskSingerFinalhttps://t.co/LWamhPf6MPpic.twitter.com/oLTmbpB71h — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 23, 2020

Camaleón era Toni Cantó

Después tuvo lugar el asalto entre Catrina, Caniche y Camaleón. Este se zanjó desenmascarando a Camaleón, que resultó ser Toni Cantó. El actor y diputado sorprendió a un jurado que, a excepción de Javier Ambrossi, se había decantado por Dabiz Muñoz. Después de la revelación y de soltar una pulla a Pedro Sánchez, Cantó interpretó la canción de Cake by The Ocean.

Caniche era Genoveva Casanova

Entonces, llegó el duelo final, que tuvo lugar entre Catrina y Caniche. La primera eligió I will survive de Gloria Gaynor, y Caniche Oops! I did it Again de Britney Spears. La ganadora resultó ser Catrina, pero antes de desvelar su identidad, le tocó a Caniche. Y finalmente... ni Tamara Falcó ni María Pombo: Genoveva Casanova fue quien se escondía bajo el disfraz más tierno del formato.

¡Sorpresóóón! 🐩 Detrás de nuestro querido CANICHE se escondía un miembro de la ARISTOCRACIA 😲 ¡Es @GenovevaCasanov! #MaskSingerFinalhttps://t.co/LWamhPf6MPpic.twitter.com/VtGj0Cu9Zl — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 24, 2020

Catrina era Paz Vega

Por último llegó la revelación más esperada, la de la flamante ganadora, que fue Paz Vega como Catrina. "Ha sido una de las cosas más divertidas, emocionantes y raras de las que he hecho en mi vida", declaró.