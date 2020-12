Pedroche avanza detalles de su vestido para Nochevieja en 'El hormiguero': "Voy a ir muy cómoda y nada ceñida"

Cristina Pedroche fue la última invitada de 2020 de El hormiguero, al que acudió este miércoles para comentar, brevemente, como podría ser su vestido en Nochevieja dando las campanadas en Antena 3 y su éxito en la retransmisión del evento.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, nuestra invitada platino… ¡@CristiPedroche! #PedrocheEHpic.twitter.com/6PYfmGNreF — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 23, 2020

Además, la presentadora entró en el Club Platino del programa al haber visitado más de diez veces el plató de El hormiguero, y junto al presentador repasó un vídeo con sus mejores momentos como invitada.

La madrileña sorprendió a los espectadores con un mono dorado brillante: "Este traje lo he hecho expresamente para este día", admitió, y comenzó a dar pistas sobre su vestido para las campanadas de este año porque "será todo lo contrario a lo que llevo hoy".

Motos no pudo evitar preguntarle más sobre su look en la última noche del año, a lo que Pedroche le contestó que "estoy muy relajada. Este año voy a ir muy cómoda y nada ceñida, quiero dar luz, brillo y esperanza".

Para darle más intriga aún, las hormigas quisieron saber si iba a ir en chándal, algo que, entre broma y en serio, la vallecana no descartó. "¿Entonces estás comiendo lo que te da la gana estos días?", quiso saber Motos, a lo que la invitada le contestó que "este año voy muy cómoda".

Cristina Pedroche, en 'El hormiguero' ATRESMEDIA

Pero lo que peor lleva la presentadora son las críticas a su vestido de fin de año ya que "no miro redes sociales por salud mental. Pueden decir que es bonito o feo porque sobre gustos, colores, pero lo que no aguanto que digan es que no hay trabajo en el vestido".

Y añadió que detrás de la confección del traje de las campanadas hay mucho trabajo, además "del maquillaje, el peinado, los zapatos o lo que lleve puesto...", dejando entrever una nueva pista.