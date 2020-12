Tudanca ve "terrible" que Igea le acuse de "manipular" UGT y lamenta que no haya día que no llene de "barro la política

A través de su cuenta oficial en Twitter, de la que se hace eco Europa Press, el socialista ha querido responder así a las declaraciones realizadas por Igea en el consejo de Gobierno después de conocer que el sindicato llevará a los tribunales el decreto sobre prestaciones personales obligatorias del personal sanitario. Durante su intervención el también consejero ha afirmado que no será el quien diga que el "señor Tudanca es el que pone al día el reloj de la UGT".

Para Tudanca, no hay día que el portavoz del Gobierno autonómico no "llene de barro" la política. "Nunca contesto, no es mi forma de entenderla. Hoy, una vez más, sus palabras han ido dirigidas contra contra @UGTCyL usando mi nombre y no voy a tolerarlo", ha explicado en a través de un hilo en esta red social.

El líder socialista ha afeado que no solo se dirija con "agresividad", "soberbia" y "falta de respeto" hacia los representantes de los trabajadores. "Lo ha hecho con los sanitarios, con los hosteleros, con alcaldes, asociaciones... Lo dicho hoy no es la excepción, es su regla de comportamiento. Y tiene que acabar", ha continuado.

En este punto, le ha reprochado que atreverse a decir que UGT está "manejada" o se "debe" a alguien que no sean los trabajadores y trabajadoras es "terrible".

"Hablamos de un sindicato con más de 130 años de historia y de lucha por las libertades en nuestro país. Eso es mucho compromiso. Un sindicato al que se acusa de estar manipulado o dirigido por mi o por el PSOE y que, sin embargo, ha convocado cuatro huelgas generales con Presidentes socialistas y, a la vez, ha sido capaz de llegar a acuerdos trascendentales para nuestro país con todos. Saben bien lo que defienden", ha agregado.

Para Tudanca el "ataque" de hoy no puede tratarse como "un menosprecio más". "Se trata del portavoz del gobierno autonómico. Debe ser desautorizado por el señor Mañueco de forma inmediata quien, de una vez por todas, debería demostrar algo de dignidad dado que es el presidente de Castilla y León", ha remarcado.

Por último, ha mostrado su "respeto" hacia UGT y hacia el resto de sindicatos, a su "autonomía" y a su "compromiso" con la Comunidad, con sus trabajadores y con los avances sociales.