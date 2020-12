Coronavirus.- UGT afirma que la Junta "vuelve a dar la espalda" a la Residencia de Mayores del Parque Figueroa

El sindicato UGT ha afirmado este miércoles que la Junta de Andalucía "vuelve a dar la espalda" a la Residencia de Mayores Figueroa de la capital cordobesa, donde "hay dos enfermeras en situación de baja laboral que no han sido sustituidas y, dada la gran demanda de estos profesionales en la pandemia, no será fácil que se cubran", a la vez que el total de la plantilla de enfermeros "no podrá tomarse ni un sólo día de vacaciones en estas fiestas, pues están bajo mínimos".