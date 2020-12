Les Magues de Gener protagonitzen una Festa de la Infantesa virtual

Aquesta serà una sisena edició especial i adaptarà les activitats d'aquesta expressió cívica, festiva i multicultural destinada a les xiquetes i xiquets i amb la qual se celebra el solstici d'hivern, a l'actual situació sanitària.

La Societat Coral el Micalet donarà a conéixer en els pròxims dies les Magues de Gener, les quals encarnen la Llibertat, Igualtat i Fraternitat-Sororitat. Les magues faran una crida a la infància i enviaran cartes per correu electrònic als xiquets que vullguen rebre el seu missatge que adjuntarà un retallable de papiroflèxia. Per a açò, els pares han d'enviar a festadelainfantesa@gmail el nom de la xiqueta o xiquet i el correu al que ha de remetre's.

En els pròxims dies visitaran la seu del Micalet amb la seua vareta màgica en forma de cor per a gravar en video els seus missatges amb els millors desitjos per al pròxim any, per al qual s'han fet unes xapetes de color gris amb una imatge d'una xiqueta i un xiquet amb mascareta.

El Micalet ha realitzat una exposició retrospectiva dels cinc anys de la Festa de la Infantesa comissariada per Cristina Escrivà i Francesc Piera que es va inaugurar el 21 de desembre i es pot visitar fins al 10 de gener del 2021.

A més, en les xarxes socials de l'entitat (@maguesdegener) se n'aniran publicant videos i fotografies de les activitats d'enguany i les desenvolupades en edicions anteriors. Així mateix, es compartiran cançons laiques per a la infància, gravades expressament per a l'ocasió i que seran incloses en un disc.