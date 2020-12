Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 2.531 casos i 20 morts, 15 d'ells en residències

Els nous positius situen la xifra total en 133.921 persones. Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: 266 a Castelló (14.614 en total), 662 a Alacant (44.457 en total) i 1.603 en la província de València (74.848 en total). A més, continua havent-hi 2 casos sense assignar.

D'altra banda, s'han registrat 20 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 2.792 persones: 366 en la província de Castelló, 981 en la d'Alacant i 1.445 en la de València.

A més, des de l'última actualització, s'han registrat 1.179 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 124.652 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 13.886 a Castelló, 41.955 a Alacant i 68.750 a València. A més, hi ha 61 altes sense assignació. En aquests moments hi ha 18.130 casos actius, la qual cosa suposa un 12,45% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.414 persones ingressades: 125 en la província de Castelló, amb 18 pacients en UCI; 376 en la província d'Alacant, 91 d'ells en la UCI; i 913 en la província de València, 133 d'ells en UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.985.316, de les quals 1.817.118 han sigut a través de PCR i 168.198, mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització del dimarts, un total de 60 usuaris i 17 treballadors de residències han donat positiu en coronavirus i 15 residents han morts.

Hi ha algun cas positiu en 101 residències de majors (6 en la província de Castelló, 31 en la província d'Alacant i 64 en la província de València), 19 centres de diversitat funcional (4 en la província de Castelló, 4 en la província d'Alacant i 11 en la província de València) i 5 centres de menors (1 en la província de Castelló i 4 en la província de València).

A més, es troben sota vigilància activa de control sanitari 26 residències a la Comunitat Valenciana: 1 en la província de Castelló, 12 en la província d'Alacant i 13 en la província de València.