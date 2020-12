Aprovada la llei d'acompanyament amb el vot en contra de l'oposició

En total, han sigut 52 vots a favor del Botànic i 47 en contra de l'oposició. Finalment, Ciutadans ha votat en contra després d'estar negociant amb el Botànic una esmena referida als tipus impositius de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) fins a aquest mateix matí.

"Ha sigut completament impossible", ha lamentat el líder de Ciutadans, Toni Cantó, sobre el suport de Compromís i Unides Podem. No en el cas del PSPV, del que ha agraït especialment la "voluntat" del president de la Generalitat, Ximo Puig, i el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, i ha promès mantindre aquest "camí de confiança".

Finalment, no hi ha hagut sorpreses en la votació de la vesprada i s'ha rebutjat l'esmena dels de Toni Cantó amb els vots del Botànic i Vox. Sí s'ha aprovat l'esmena transaccional del PSPV i Compromís per a mantindre la moratòria del terç de personal en À Punt, que finalment van pactar amb els seus socis d'Unides Podem.