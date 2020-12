AMP.- Cvirus.- La vacunació arrancarà diumenge en set residències de la Comunitat Valenciana

Així, el 27 de desembre està previst administrar les primeres 800 dosis de la vacuna de Pfizer que arribaran a la Comunitat Valenciana i, a partir de dilluns, es començaran a rebre de forma regular unes 30.000 dosis setmanals.

D'aquesta manera, es calcula que a mitjan març s'haurà acabat de vacunar amb les dos dosis contra la Covid-19 el primer grup, el qual inclou residents, personal sanitari de primera línia, la resta de la plantilla sanitària i grans dependents, sempre de forma voluntària. En total, 188.000 persones, la qual cosa suposa 376.00 dosis inoculades amb 21 dies de diferència entre cadascuna. A partir de març, seguirà amb la resta de la població.

Les primeres dosis arribaran sobre les 9.30 hores a la Comunitat Valenciana al centre de distribució de València, des d'on seran remeses als set centres: una residència pública a Borriana i una municipal a Almassora en la província de Castelló, una privada a Sant Vicent del Raspeig i una pública a Sant Joan en la província d'Alacant, així com una municipal a Rafelbunyol, una concertada a Torrent i una concertada a Benissanó en la província de València.

Totes aquestes residències s'ha escollit perquè no tenen cap brot i si ho ha tingut ja ha passat 90 dies sense tindre un cas actiu. Posteriorment, se seguirà amb les següents 110 residències que estan en aquesta situació: 70 sense brot i 40 amb 90 dies sense casos actiu. El 15 de gener es vol haver realitzat l'oferta de vacunació de la primera dosi a totes les residències i acabar el mes amb 133.000 dosis administrades. La Conselleria farà un registre de les persones que rebutgen ser vacunades.

En qualsevol cas, des de Conselleria han aclarit que es tracta d'un calendari de vacunació "flexible" que se n'anirà adaptant a les circumstàncies. Així, si es detecta un brot durant el procés s'analitzarà la situació concreta d'eixe centre per a determinar si es puga continuar amb el personal no contagiat o, si està molt estès, és preferible interrompre el procés. La segona dosi està recomendadada als 21 dies, però si s'administra passat periode aquest també es dona per vàlida.

L'administració de cada grup en aquesta primera etapa començarà quan s'haja conclòs l'anterior. Així, es començarà pels residents que seran vacunats pel propi personal del centre. L'equip ha d'estar constituït per almenys un metge per a controlar si es produeix algun efecte advers immediat i dos infermeres. En cas que faltara personal seria cobert amb professionals d'Atenció Primària i Conselleria sempre enviarà una infermera coordinadora per a supervisar el procés.

Per la seua banda, el personal sanitari serà vacunat en els seus propis centres, mentre que els professionals d'Atenció Primària es desplaçaran per a vacunar els grans dependents en els seus domicilis. En aquesta primera etapa la Conselleria de Sanitat no preveu contractar més personal ni contempla que els farmacèutics intervinguen en cap etapa del procés de vacunació com han sol·licitat.

No obstant açò, en cas que fora necessari reforçar la plantilla per als següents grups de població, la intenció de Sanitat és recórrer a la contractació per mòduls fora de la jornada laboral. En qualsevol cas, dependrà de quantes persones i en quant de temps s'ha de vacunar i el ritme al qual arriben les dosis.

REFRIGERACIÓ DE LES VACUNES

La Conselleria de Sanitat ha garantit que el compliment amb "total rigor" de la cadena de fred perquè en cas que es donara alguna reacció adversa solament puga atribuir-se a la pròpia vacuna. Per a açò, compta amb tres centres d'emmagatzematge, un per província, amb congeladors capaços de mantindre a menys de 70º les dosis.

No obstant açò, les primeres 800 dosis arribaran refrigerades, entre 2 i 8º, perquè es puga donar la seua administració immediata en els set centres. En aquestes condicions la vacuna dura cinc dies, mentre que si estan ultracongelada pot emmagatzemar-se durant uns 30 dies. A temperatura ambient es descongelen en uns 30 minuts i una vegada reconstituïdes han d'inocular-se en dos hores.