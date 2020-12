El TSJCV inadmet les denúncies i querelles contra Puig i Barceló per la gestió de la pandèmia

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordat la inadmissió de les denúncies i querelles presentades contra el president de la Generalitat i la consellera de Sanitat per la gestió de la pandèmia de Covid-19, al no apreciar indicis de delicte en l'actuació de tots dos aforats.

L'alt tribunal valencià ha adoptat aquesta decisió en dues actuacions, en el marc dels dos procediments en els quals s'havien acumulat aquestes accions penals, segons han informat fonts del TSJCV.

El primer d'ells està relacionat amb la celebració de la manifestació del Dia Internacional de la Dona el passat 8 de març i diversos actes fallers, festius i culturals previs a la declaració de l'estat d'alarma. El segon se centra en la falta de mesures de protecció per als professionals sanitaris.

En tots dos casos, la Sala aplica el criteri establit pel Tribunal Suprem en el seu acte del passat 18 de desembre respecte de les denúncies i querelles interposades contra membres del Govern d'Espanya.

Així, en la primera de les causes, derivada de tres denúncies i/o querelles per l'autorització d'actes multitudinaris abans de la declaració de l'estat d'alarma, l'acte del TSJCV, que arxiva les actuacions, assenyala que els fets atribuïts a les persones aforades "resulten insuficients presentant un alt grau de generalitat" i manquen "de la necessària concreció per a la integració en els tipus penals" denunciats.

D'aquesta manera, encara que els denunciants i querellants "puguen discrepar de les accions i, fonamentalment, de les omissions que atribueixen a les autoritats querellades en la gestió i incidències derivades de la pandèmia" o bé puguen reclamar una major agilitat en l'adopció de mesures, els fets "no són constitutius dels delictes esmentats", afig la resolució.

La segona de les actuacions, dictada en la causa on s'acumulen dues querelles –una del sindicat CESM i una altra de la vídua d'un metge mort per Covid- i l'exposició raonada d'un jutjat de Castelló per la falta d'equips de protecció per als sanitaris, estableix igualment l'absència d'indicis de delicte que permeten incoar un procediment penal contra la consellera de Sanitat.

En aquest cas, els magistrats admeten que la narració de la querella interposada per l'esposa del facultatiu mort "sens dubte esglaia", encara que no determina "les conductes presumptament delictives que s'atribueixen a la persona aforada".

"Ni la prevalent posició de l'aforada en l'estructura jeràrquica de l'Administració autonòmica, ni l'objectiva constatació de la infracció d'un deure legal, poden ser suficients per a precipitar la incoació d'un procés penal davant aquesta Sala", puntualitza.

En aquesta segona causa, l'alt tribunal valencià acorda no admetre a tràmit les querelles, en tant que declara la seua falta de competència per a enjudiciar els fets relatats en l'exposició raonada del jutjat de Castelló.