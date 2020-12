Úrsula Corberó se atreve con un cambio de 'look' antes de despedir el año

A la víspera de enero y con él la entrada de un año nuevo, siempre está esa lista que nos proponemos todas las nocheviejas para cambiar ciertos hábitos y alguna que otra vez, nuestros looks.

La actriz de La casa de papel, no ha querido esperar a que llegue un nuevo año para reinventarse. Y con un nuevo look que no ha dejado indiferente a nadie.

Con una vuelta de 180º a su corte mullet, le ha plantado sin ningún tipo de ayuda profesional unas mechas chunky rubias en el flequillo. Dándole a la artista un aire rockero muy característico.

Aunque sus fans están más que acostumbrados a sus cambios de melena, ya sea por orden del guion o por gusto. La hemos visto rubia, morena, con pelo corto, con flequillo, con un corte pixie para dar vida a Tokio, y ahora, está dispuesta a volver a marcar tendencia.

Este corte tan llamativo se ha vuelto tendencia este 2020 gracias a otras famosas como Miley Cyrus, Zendaya o Rihanna. Amado y odiado a partes iguales, el look se puede remontar a los años ochenta con David Bowie al mando en su personaje de Ziggy Stadurst.

Seas de un bando o de otro lo que de este look no se puede negar es su comodidad y versatilidad, no hace falta peinarlo y se puede llevar de todos los modos posibles: rizado, ondulado o liso.