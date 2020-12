Firmado un acuerdo que mejora las condiciones de más de 2.500 efectivos del personal laboral del Gobierno regional

El acuerdo, firmado tras un largo proceso negociador, actualiza una parte del VIII convenio laboral, tras una década en vigor, y contempla mejoras retributivas para los puestos con menor salario, así como el refuerzo de servicios esenciales como la atención a la dependencia y a la infancia, obras públicas y plantas hidrológicas.

Se procede también, a través del acuerdo, a la actualización de los complementos de especial dedicación en algunos puestos de servicios esenciales.

Además de la smejoras salariales, se introducen también mejoras en los sistemas de provisión de los puestos de trabajo. En este ámbito, se incluye una mejora en la confección de las bolsas de empleo para agilizar su constitutución y los concursos de traslados, según ha detallado el Gobierno.

También estos trabajadores van a ver mejorados sus derechos y condiciones laborales respecto a permisos, promoción, conciliación y empleo temporal.

GOBIERNO Y SINDICATOS FIRMANTES VALORAN POSITIVAMENTE EL ACUERDO

El documento ha sido rubricado esta mediodía por la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández (PRC), y por los representantes de los cuatro sindicatos firmantes, quienes han expresado su satisfacción por el acuerdo y han realizado una valoración "positiva" del mismo.

"Hoy es un día muy importante para el personal laboral de la Administración de la comunidad autónoma de Cantabria", ha afirmado la consejera, que ha señalado que, a través de este acuerdo, se hacen efectivos distintos preacuerdos después de 10 años de vigencia delconvenio.

Fernández ha agradecido también a los sindicatos del comité de empresa del Gobierno autonómico su voluntad de diálogo para alcanzar este acuerdo y otros en tiempos complicados por la pandemia.

En este sentido, ha recordado otros acuerdos como la Oferta de EmpleoPúblico y ha apuntado los proyectos pendientes, como la elaboración de la nueva Ley de Función Pública de Cantabria y la aprobación del Plan de Igualdad. "El camino es seguir trabajando", ha apostillado Fernández.

Los sindicatos firmantes han coincidido en valorar de forma positiva el acuerdo y han resaltado que se ha conseguido ofrecer una solución a "problemas enquistados" desde hace años.

Sin embargo, han advertido de que aún hay cuestiones "pendientes" que seguirán reclamando al Gobierno regional y esperan que, por parte del Ejecutivo, se mantenga el "talante negociador" mostrado para darles solución en 2021 y en "años venideros".

El representante de CC.OO en el Gobierno autonómico, Carmelo Renedo, ha avanzado que en enero se abrirán nuevas negociaciones con los fondos habilitados, por casi 2,14 millones, en los Presupuestos autonómicos de 2021, que se aprobaron ayer, martes, en el Parlamento, con el fin de dar cobertura a las demandas del resto de colectivos del personal laboralque no han podido ser atendidos ahora.

Su homólogo de UGT, Julio Ortega, ha valorado de forma "positiva" el acuerdo, que, según ha señalado, afecta a personal laboral de distintos ámbitos y consejerías.

Ha indicado que la negociación ha sido "constante" entre las partes y se ha conseguido un beneficio para todos los trabajadores.

Por su parte, Esther Felices, del sindicato SIEP, ha señalado que se trata de "un buen acuerdo" en el que se han resuelto asuntos de la pasada legislatura.

"Por fin damos forma a los preacuerdos firmados de 2018 y se actualizan permisos importantes para la conciliación de la vida familiar y laboral", ha destacado.

Y la presidenta del sector autonómico de CSIF, Inés Laso, ha afirmado que la negociación ha sido "dura" y ha reconocido que todas las partes han "perdido un poco" de sus pretensiones, si bien ha destacado el que el "talante negociador" ha sido "bueno", algo que espera se pueda mantener en el futuro.

Finalmente, el sindicato TÚ ha sido el único con representación en el comité de empresa que no se ha sumado a este acuerdo rubricado hoy en la sede central del Gobierno de Cantabria.

En un comunicado, ha explicado que ha votado en contra después de que, en la consulta realizada a sus afiliados y simpatizantes, "la mayoría" dijera 'no' a este acuerdo.

Aunque "no quiere entrar en detalles", sí ha explicado que el argumento que "más ha preocupado" ha sido el "riesgo" que, a su juicio, "puede correr el empleo temporal, el sistema de las bolsas de empleo, no sólo con esta dirección sino a futuro".

Además, como "otra cuestión fundamental es que nadie ha entendido qué ha pasado con las cuestiones económicas y que se haya quedado fuera tanto personal y tantas necesidades".

"No hemos podido aportar ya que no se nos ha facilitado ningunamemoria económica de este acuerdo, no sabemos cuánto dinero había , cuánto queda y cuánto se ha gastado", ha señalado TU, que ha concluido afirmando que "las mayorías mandan".

EL ACUERDO

El acuerdo alcanzado introduce cambios que afectan a una cuarta parte del VIII Convenio Colectivo del Personal Laboral del Gobierno de Cantabria, en vigor desde 2010.

Respecto a las mejoras retributivas, el acuerdo supondrá incrementar el salario base en las categorías de menos nivel retributivo de la Administración, cómo es el caso de las categorías profesionales de empleados de servicios, subalternos y telefonistas.

También posibilita cerrar las negociaciones derivadas de los preacuerdos suscritos en los ámbitos del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y la Dirección de Obras Públicas al fijarse un complemento singular de puesto y la adecuación normariva necesartia para reforzar el dispositivo de vialidad inversal.

Igualmente, se ha fijado el complemento singular de puesto en otro servicio esencial, como es el de plantas hidráulicas y se prevén modificaciones organizativas para los puestos en centros educativos.

En materia de provisión de personal, se ha determinado que se convocarán cuatro concursos de traslados en cada ejercicio para facilitar la movilidad al personal y se han flexibilizado losrequisitos de movilidad para dar cumplimiento a las necesidades del servicio.

Las bolsas de empleo se confeccionarán mediante un procedimiento abierto y permanente con el mismo objetivo.

Sobre los permisos del personal laboral, se incorporan nuevas disposiciones para favorecer la conciliación y corresponsabilidad. Este es el caso de los permisos para asistir a técnicas de fecundación; acompañamiento de menores a consultas médicas, permisos para formación opara la reducción voluntaria de jornada.

Igualmente, se han incorporado las actualizaciones precisas respecto del permiso de paternidad y de flexibilidad horaria en el caso de víctimas de violencia de género.

El Gobierno de Cantabria desarrollará además una auditoría retributiva dentro del Plan de Igualdad, con el fin de velar por el principio de igualdad de oportunidades.

En la tabla de categorías del personal laboral, se da cumplimiento a la previsión originaria del Convenio de integración de la categoría de Capataz en Encargado, y se ha incorporado la denominación de bombero forestal a las categorías de operario de montes y capataz.

Por último, Gobierno y sindicatos han alcanzado otro acuerdo con el fin de distribuir al 0,30 por ciento de la masa salarial para propiciar el crecimiento del complemento singular de puesto de los centros de atención a la dependencia de Santander y Laredo.

La aplicación de algunos acuerdos tienen carácter retroactivo a 1 de enero de 2020, mientras que otros lo tendrán a partir del mismo día de 2021.