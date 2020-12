Hosbec no preveu turisme a nivells prepandèmia fins al 2022 i avisa que si les ajudes no arriben ja seran "post mortem"

I és que segons Mayor, el balanç del 2020 "no pot ser més negatiu" amb la pandèmia de la Covid-19, i per a acabar l'any, l'aparició d'una nova mutació del virus al Regne Unit, el tancament de fronteres, una gran pressió sanitària i el Brexit "han enterrat les esperances" que tenia el sector en el Nadal i per als pròxims mesos.

Així ho ha manifestat durant la trobada nadalenca que tradicionalment celebra l'entitat per aquestes dates, però que en aquesta ocasió s'ha retransmès via telemàtica des de Benidorm (Alacant). L'acte ha comptat amb la secretària general d'Hosbec Nuria Montes; el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez; i el president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, aquest últim per videoconferència.

Enmig d'aquest "desastre", Major ha reclamat l'extensió dels ERTO "sense data de caducitat", amb una "flexiblitat" que permeta anar retirant-los conforme avance la demanda, i ha advertit que si les ajudes al sector arriben el 2022 o més tard, per a moltes empreses seran "ajudes post mortem".

El president d'Hosbec ha volgut ressaltar la tasca dels 'herois del turisme': els establiments que malgrat les circumstàncies estan oberts i que a més estan invertint en la renovació d'instal·lacions. Des d'Hosbec es xifra la inversió hotelera enguany en més de 60 milions d'euros.

Mayor ha criticat que el Govern central per "delegar la responsabilitat sanitària en les CA i no habilitar-les de finançament a fons perdut", una cosa que al seu entendre és "desatendre d'una manera irresponsable". Així ha instat l'Administració a ser "valenta" i "gastar" en la indústria per a evitar fallides i suspensions de pagament.

Segons el president d'Hosbec "estem en guerra i cal gastar, estem en la pitjor recessió de la història. El de 2008 va a ser un aperitiu comparat amb els efectes que va a tindre aquesta crisi", ha augurat.

En aquest escenari, Hosbec ha plantejat una estratègia de recuperació basada en l'impuls d'infraestructures, en la innovació tecnològica, la sostenibilitat, el capital humà i la reactivació dels mercats.