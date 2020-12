L'Ajuntament de València aprova definitivament el pressupost de 2021 amb el sí del Rialto i l'abstenció de Cs

L'Ajuntament de València ha aprovat aquest dimecres, en el ple ordinari de desembre i de manera definitiva, el pressupost del consistori per al 2021, el qual ascendeix a 914,8 milions d'euros i que se centra a "fer front a la crisi sanitària, social i econòmica" derivada de la Covid-19.

Aquests comptes, superiors en 16,5 milions (un 2 % més) a les del 2020, han tirat endavant amb el vot a favor del Govern del Rialto (l'executiu local conformat per Compromís i PSPV) i l'abstenció de Cs. El PP i Vox han votat en contra. El suport assolit per al pressupost ha sigut el mateix que l'aconseguit en el ple ordinari de novembre, en el qual va ser aprovat de manera provisional.

L'abstenció de Cs va arribar aleshores i s'ha ratificat ara a partir del pacte firmat entre aquesta formació i el govern municipal en favor d'aquests comptes després d'acceptar-se que en elles s'inclourà la demanda de Ciutadans de destinar 15 milions (un 2,5% del pressupost) a "ajudes directes" per a autònoms i pimes, línies de suport a activitats i indústries culturals i l'ampliació del Xec Escolar.

El pressupost del 2021 contempla 18,15 milions més en despeses corrents en béns i servicis i transferències per a afrontar la crisi sanitària (5,43 milions -sumant als pressupostos globals de servicis a la ciutadania 181,7 milions-), la social (5,38 milions -156,7 milions en conjunt per a prestacions socials bàsiques-) i l'econòmica (7,34 milions -35,5 milions globals per a la reactivació econòmica-) sorgides per la Covid-19.