Santiago asume la movilidad urbana municipal y la línea del aeropuerto tras finalizar la concesión autonómica

"El servicio en todas las líneas del término municipal está garantizado", ha subrayado Bugallo, que ha explicado también que el ayuntamiento se hará cargo de la conexión con el Aeropuerto de Lavacolla -cuya concesión también finaliza el 23 de diciembre- a través de la línea 6, San Marcos-Os Tilos.

Así, la línea 6 del transporte urbano incorpora a partir de este miércoles las paradas: N-634, rotonda CRTVG; Xan Xordo; Lavacolla; N-634, Hotel Garcas; Cruce Mourentán (Correos); N-634, Casa Lorenzo; y Aeroporto - Llegadas.

Las prolongaciones a Bando, Vilamaior y ASPAS que se realizaban con la línea 6 se llevarán a cabo con la línea P5. Las tarifas para estas nuevas paradas serán las de aplicación en el transporte urbano y sirven, además, los mismos títulos de viaje que se pueden utilizar para el resto de líneas de la red.

Respecto a la no subrogación del personal -11 trabajadores- de la empresa de autocares Freire, que realizaba la línea Santiago-aeropuerto-Santiago, confirmada por Tralusa y por la que la Confederación Sindical Galega (CIG) ha acusado al Gobierno local de "no haber previsto la situación aún conociendo la finalización de la concesión", Bugallo ha explicado que no le corresponde al ayuntamiento, sino a la Xunta notificarlo.

"No nos correspondía a nosotros hacer esa notificación. Debía comunicarlo la Xunta, que era de quien dependía el servicio. A nosotros la Xunta nos lo comunicó, así que entiendo que a ellos también", ha explicado el regidor municipal. En cuanto a la no subrogación de los trabajadores, Bugallo ha reconocido que no sabe si es así, pero que el personal "tendría que incluido en la concesión".

El representante da FGAMT-CIG, Inácio Pavón, ha anunciado acciones legales tanto contra Tralusa como contra Monbus, nueva empresa concesionaria, si no se ofrecen "garantías inmediatamente" a los trabajadores sobre su futuro.

Así, han adelantado que intentarán "hacer entrar en razón" al ayuntamiento, administración que han explicado que no puede "desentenderse" al tener ahora "la responsabilidad única de la concesión" pero, si la situación no se resuelve garantizando los puestos de trabajo, "habrá movilizaciones".

SANTIAGO ELIMINA LA LÍNEA DE ORTOÑO (AMES)

Por su parte, y respecto a los cambios en las líneas de transporte metropolitano, el Ayuntamiento de Ames ha informado de que el gobierno local de Santiago de Compostela "dejará de prestar el servicio" de la línea Ortoño-Estación de Autobuses por resultar "deficitaria".

Ames ha explicado que ya ha solicitado la ampliación de esta línea hasta el núcleo de Bertamiráns para buscar así "un mejor rendimiento de la misma y ampliar el número de usuarios". Con esta ampliación, se conectaría Milladoiro y Bertamiráns, junto con las parroquias de Ortoño, Bugallido y Biduído, con los núcleos urbanos y Santiago de Compostela.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ames solicitará a la Xunta de Galicia la recuperación de la línea de Ortoño a Santiago como parte del transporte metropolitano "con las mismas condiciones de pago que el resto de líneas y ampliando el servicio hasta el núcleo de Bertamiráns".

FIBRA ÓPTICA EN EL CASCO HISTÓRICO

En otro orden de cosas, Sánchez Bugallo ha informado también de otros asuntos tratados en Pleno como la paralización temporal -hasta el siete de enero- de las obras en Concheiros debido a la aparición de una línea de media tensión que no estaba referenciada en el proyecto y que ocupa el espacio pensado para la canalización de agua, así como la justificación de gasto para abonar las compensaciones -un total de 11.327 euros- a los vecinos afectados por la caída de un muro en San Lourenzo.

Por otro lado, el Pleno ha concedido la licencia a la empresa de telecomunicaciones Orange para la instalación de la red de fibra óptica en el casco histórico de Santiago de Compostela. El proyecto, con un presupuesto de 19.196,04 euros, abarcará 12 calles del casco viejo: Algalia de Arriba (pares e impares), plaza da Algalia de arriba, rúa de Santa Cristina, Fuente de San Miguel, plaza y rúa de San Miguel dos Agros, plaza de San Roque, rúa das Rodas (impares), rúa Entremuros (pares), Algalia de Abaixo (pares e impares), plaza de Algalia de Abaixo y rúa dos Truques.