Condenan a 67 años de prisión a un hombre por ofrecer dinero a más de 365 menores a cambio de fotos o sexo 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena a 67 años de prisión a un hombre por 32 delitos de corrupción de menores, 4 de abuso sexual a menores y un delito de exhibicionismo y provocación sexual a un hombre que contactó a través de Internet con más de 30 niñas a las que ofreció mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Según informa la Sala en un comunicado, el condenado contactó a través de una cuenta en 'Tuenti' con unas 365 chicas menores de edad "a las que ofreció dinero, regalos u otras prebendas a cambio de mantener relaciones sexuales con él".

Para contactar con ellas, el hombre utilizaba perfiles falsos o pseudónimos; y llegó a concretar citas con más de 30 niñas, "aunque la mayoría de ellas no acudieron al encuentro", detalla el escrito. Además, a algunas de ellas llegó incluso a pedirles que le enviaran fotos sin ropa y a una le envió una foto de contenido sexual.

El Supremo afirma que, de las menores con las que concertó citas, llegó a quedar con cuatro de entre 14 y 15 años, con las que mantuvo relaciones sexuales a cambio de dinero (entre 30 y 100 euros) o regalos como ropa o teléfono móviles.

El acusado había interpuesto un recurso -que ha sido rechazado por el Tribunal Supremo- por supuesta falta de credibilidad y contradicciones, alegando que las relaciones se llevaron a cabo de forma libre y consentida. No obstante, la sentencia concluyó que las víctimas no podían prestar consentimiento válido, "pues no eran conscientes de las consecuencias que se derivaban de sus actos, y eran especialmente vulnerables atendidas sus circunstancias personales".

Patrón de conducta común

Según el tribunal, el testimonio de las víctimas narra "un patrón de conducta común con el acusado"; puesto que todas ellas afirmaron que en 2013, por medio de la red social 'Tuenti', éste les proponía dinero y regalo a cambio de que le enviasen fotos desnudas o que quedasen con él para mantener relacione sexuales

"Resulta patente el interés del acusado, hacia perfiles de esas edades, pues de otro modo, no es posible de manera inintencionada coincidir con todas las menores de edad citadas en los hechos probados, de las cuales, cuando menos, además de las tres que contaban con doce años, cuatro más no pasaban de catorce años; sino que por contra, manifiesta una deliberada búsqueda de perfiles de muy corta edad", señala la Sala.